Ducksch lässt sich Wechsel-Hintertürchen offen

Werder-Stürmer Marvin Ducksch

Mittelstürmer Marvin Ducksch blickt bei Werder Bremen auf eine wechselhafte Bundesliga-Spielzeit 2023/2024 zurück. Nach einer starken Hinrunde verlor er in der Rückserie zeitweise völlig seine Form, sah sich auch lauter Kritik aus der eigenen Fan-Szene ausgesetzt. Für das neue Spieljahr hat sich der 30-Jährige nun wieder neue Ziele gesteckt.

"Ich bin ein Spieler, der sich immer verbessern will. Dazu gehört auch, dass man sich in den nackten Zahlen steigert", wurde Ducksch über seinen Ambitionen für die neue Saison in der "Bild" zitiert. Er habe sich zwar fest vorgenommen, mehr als die zwölf Tore und zehn Assists aus der abgelaufenen Spielzeit liefern zu könne, wolle sein persönliches Interesse aber hinten anstellen.

Grundsätzlich zeigte sich der gebürtige Dortmunder zuversichtlich, dass es für Werder Bremen wieder "eine erfreuliche Saison" werden könnte. Zur Erinnerung: Die vergangene Spielzeit hatte Bremen in der oberen Tabellenhälfte als guter Neunter abgeschlossen.

Lange Zeit wurde rund um die Hanse-Städter aber auch über einen Abschied Duckschs vom SV Werder spekuliert, vor allem nach den frustrierenden Monaten im Umgang mit den eigenen Anhängern.

Ducksch steht bei Werder noch bis 2026 unter Vertrag

Ducksch meinte dazu: "Es gab nichts Konkretes, deshalb habe ich mir keine Gedanken gemacht. Dazu kommt: Ich fühle mich hier wohl und sehe, dass Leistungsträger wie Mitch (Mitchell Weiser, Anm. d. Red.) verlängert haben. Ich sehe, dass der Verein sich damit beschäftigt, Schritte nach vorn zu machen. Deshalb sitze ich hier und bin sehr zufrieden damit."

Einen Abschied von der Weser konnte er allerdings noch nicht definitiv ausschließen: "Das kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Im Fußball kann natürlich alles passieren. Aber ich fühle mich wohl hier und muss nicht unbedingt wechseln", betonte Ducksch.

Der Angreifer war im Sommer 2021 nach Bremen gewechselt und besitzt bei Werder noch einen laufenden Vertrag bis 2026.