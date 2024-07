FC Bayern begründet radikalen Umbau

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Max Eberl und Co. krempeln den FC Bayern um

In der Sommerpause stellt sich der FC Bayern personell neu auf - auch abseits des Rasens. Ziel ist es, den "Austausch zwischen Nachwuchsabteilung und Profi-Mannschaft weiter zu intensivieren". Dafür soll eine "noch engere Verzahnung zwischen Campus und Säbener Straße forciert werden", teilte der deutsche Rekordmeister am Dienstag mit.

"Am Campus wurde zuletzt bereits sehr gute Arbeit geleistet. Nicht zuletzt die gestiegene Anzahl von Spielern aus dem eigenen Nachwuchs in unserem Profikader ist ein deutlicher Beleg dafür", wurde FCB-Sportvorstand Max Eberl zitiert.

Der Nachfolger von Hasan Salihamidzic ergänzte: "Unser Ziel ist es, mithilfe eines noch intensiveren Austauschs die Zusammenarbeit weiter zu optimieren. Wir wollen unseren Jugendspielern die bestmöglichen Voraussetzungen geben, um den Weg in den Profifußball zu schaffen."

Auch Nachwuchs-Direktor Jochen Sauer kam zu Wort: "Wir ernten immer mehr die Früchte unserer guten Nachwuchsförderung. Ich bin überzeugt, dass wir in Zukunft noch erfolgreicher sein werden. Daran setzen wir gemeinsam mit Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und dem neuen Profi-Trainerteam um Vincent Kompany alles."

Eine wichtige Maßnahme war die Erweiterung des Aufgabenbereichs von René Maric. Der 31-Jährige arbeitet seit vergangenen Herbst als Teamleiter Trainerentwicklung & Spielidee am Campus und ist nun auch Teil des Staffs von Vincent Kompany. Seinen alten Posten behält er dennoch.

"Wir haben am Campus sehr gute Leute: Trainer, Staff und viele hochtalentierte Spieler", betonte Maric: "Ich möchte eine Brücke sein, über die wir Inhalte in den Campus transportieren können, aber auch, dass die Leute am Campus einen Ansprechpartner haben."

(Fast) alles neu beim FC Bayern

Darüber hinaus ist Walter Gfrerer als Head of Performance beim FC Bayern gestartet. In seiner Rolle verantwortet der 51-Jährige dem Vernehmen nach "neben der Lizenzspieler-Mannschaft auch die FC Bayern Frauen und den Nachwuchs am Campus".

Andreas Rössl verstärkt derweil das Torwarttrainer-Team der Profis.