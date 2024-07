Geraerts lässt Torwart-Frage beim FC Schalke 04 offen

IMAGO/pmk

Karel Geraerts hat den FC Schalke 04 im Herbst 2023 übernommen

Am 03. August steht für den FC Schalke 04 gegen Eintracht Braunschweig der Auftakt in die neue Zweitliga-Saison an. Noch immer ist offen, ob dann Justin Heekeren oder Neuzugang Ron-Thorben Hoffmann das Tor der Knappen hüten wird. Zum offenen Zweikampf zwischen den Pfosten hat sich nun auch Trainer Karel Geraerts geäußert.

Nach einer starken Saison im Trikot von Eintracht Braunschweig kam das ehemalige Bayern-Talent Ron-Thorben Hoffmann als Ersatz für den zum VfL Wolfsburg abgewanderten Marius Müller zum FC Schalke 04. Seinen Stammplatz im Tor der Knappen hat der 25-Jährige aber keinesfalls sicher.

Denn auch Herausforderer Justin Heekeren machte in der Vorbereitung bislang einen guten Eindruck. Laut "Bild" würde man in den Trainingseinheiten "keine großen Leistungsunterschiede" zwischen den Kontrahenten erkennen, die sich trotz der Konkurrenzsituation bestens verstehen und gut miteinander klarkommen.

FC Schalke 04: Keine schnelle Entscheidung in der T-Frage

Eine Entscheidung, wer beim Auftaktspiel Anfang August gegen die Eintracht zwischen den Pfosten stehen wird, ist allerdings noch nicht in Sicht. "Wir entscheiden vor dem Spiel gegen Braunschweig", stellte Cheftrainer Karel Geraerts gegenüber der "WAZ" klar.

Vorteil für Heekeren: Der 23-Jährige machte beim 2:2-Testkick gegen Dynamo Kiew einen guten Eindruck. Zudem bekommt er bei der Generalprobe am Mittwochabend (18:30 Uhr) gegen Twente Enschede die Chance, sich erneut zu beweisen. Konkurrent Hoffmann fiel zuletzt durch einen bösen Patzer bei der 0:2-Pleite gegen den FC Utrecht auf.

"Wir haben noch ein Spiel am Mittwoch, dort wird Justin spielen und dann werde ich entscheiden. Dann haben alle dieselben Minuten gehabt", erklärte Geraerts. Die endgültige Entscheidung, welcher der beiden Keeper als neue Nummer eins beim FC Schalke 04 in die Saison geht, dürfte somit auch mit Heekerens Leistung gegen die Niederländer zusammenhängen.