Kompany spricht über Rumpfkader des FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Hat sein erstes Spiel als Trainer des FC Bayern erlebt: Vincent Kompany

Der FC Bayern hat den ersten Test der neuen Saison standesgemäß über die Bühne gebracht. Nach dem 14:1 (7:1) gegen den FC Rottach-Egern aus der Kreisklasse äußerte sich Trainer Vincent Kompany zum bisherigen Stand der Vorbereitung.

"Wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, in den letzten Tagen umgesetzt - auch einen Eindruck von den jungen Spielern bekommen", erklärte der Nachfolger von Thomas Tuchel im Anschluss an den Kantersieg.

Über das ungleiche Match am Mittwoch sagte Kompany: "Wir sind zufrieden, dass wir heute das Spiel gemacht haben. Die Jungs haben um jeden Ball gekämpft und versucht, immer positiv zu sein."

Besonders viel Aussagekraft hatte der Erfolg vor 2.750 Fans am Tegernsee nicht. Bei der Pflichtspiel-Premiere am 16. August gegen Zweitliga-Aufsteiger und Partner-Klub SSV Ulm im DFB-Pokal sowie neun Tage später zum Liga-Start gegen den VfL Wolfsburg könnte das anders sein.

"Es fehlen uns noch einige Spieler. In den nächsten Wochen bekommen wir hoffentlich alle fit. Es ist wichtig, dass wir für das Pokalspiel und dann für den Bundesliga-Start fit sind", merkte Kompany an.

Für den 38-Jährigen stehen vor der Südkorea-Reise am 31. Juli noch viele Gespräche an, wenn Manuel Neuer, Thomas Müller und Co. wieder mit dabei sind.

Hiroki Ito feiert Premiere für den FC Bayern

Gegen Rottach-Egern lief der für 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart verpflichtete Hiroki Ito nach dem Seitenwechsel erstmals für seine neuen Farben auf.

Der portugiesische Sechser Joao Palhinha (FC Fulham) und der französische Flügelspieler Michael Olise (Crystal Palace) sind noch nicht mit dabei.

Für das Trio gab der FC Bayern mehr als 125 Millionen Euro an Ablösen aus. Weitere Verstärkungen sollen demnächst hinzukommen, als aussichtsreiche Kandidaten gelten Désiré Doué, Xavi Simons und Dani Olmo.

Aleksandar Pavlovic und Serge Gnabry, die die EM aus gesundheitlichen Gründen verpasst hatten, wurden derweil aus Gründen der Belastungssteuerung nicht eingesetzt. Dagegen war Leverkusen-Rückkehrer Josip Stanisic erstmals wieder im Bayern-Trikot dabei.