Die unerschütterliche Gelassenheit des Frank Schmidt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Heidenheims Trainer Frank Schmidt ist aktuell auf Krücken unterwegs

Keine andere Person steht so sehr für den Erfolg des 1. FC Heidenheim wie Trainer Frank Schmidt. Doch der will davon nichts hören. Den Kaderumbruch akzeptiert er und auch das internationale Debüt in der Conference League sorgt für keine Sorgenfalten.

Das Bundesliga-Debüt des 1. FC Heidenheim war sensationell: Die Mannschaft von Frank Schmidt erreichte mit Platz 8 die Qualifikation für die Conference League. Doch beim internationalen Abenteuer werden einige Leistungsträger nicht mehr dabei sein: Ob Erin Dinkci, Jan-Niklas Beste oder Tim Kleindienst.

Umso größer ist die Herausforderung für Schmidt und sein Team, die Mannschaft auf eine mögliche Dreifach-Belastung aus Bundesliga, DFB-Pokal und Conference League vorzubereiten. Vielleicht wäre es also besser, nicht auf allen Hochzeiten mitzutanzen?

Schmidt winkt im "kicker"-Interview ab: "Da kann ich nur sehr verwundert mit dem Kopf schütteln. Wir haben uns die Chance hart erarbeitet, uns erstmals auf internationaler Bühne zu messen."

Schon in der abgelaufenen Saison hat man sich darauf vorbereitet. "Im vergangenen Jahr haben wir die Intensität gesteigert und waren dann das sprintstärkste Team - das zeigt, dass wir gar nicht mehr so viel ändern müssen", so der 50-Jährige.

1. FC Heidenheim: Schmidt will an der Athletik feilen

Der Fokus liege im sportlichen Bereich vor allem auf der Physis der Mannschaft. "Dass wir so viel Wert auf die Athletik legen ist für uns die absolute Basis für unsere Spielweise. Wir sind bereits übergegangen, in den Rhythmus Samstag, Donnerstag, Sonntag, Donnerstag, Sonntag reinzukommen."

Um im Training das richtige Level zu erreichen, hat man in Heidenheim mit Tobias Häußler und Said Lakhal zwei neue Athletik-Trainer dazu geholt.

Dass der Heidenheimer Erfolg immer mit ihm verbunden wird, gefällt dem Dauerbrenner Schmidt dabei nicht: "Wir alle sind gefragt wie gefordert. Aber, ich freue mich riesig auf diese Herausforderung. Und ganz ehrlich: Dieses Unerwartete brauche ich in meiner 18. Saison in Heidenheim so auch ein bisschen."