Gladbach gewinnt auch zweites Testspiel

FIRO/SID

Gerardo Seoane hat mit Gladbach bisher beide Testspiele gewonnen

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat auch das zweite Testpiel in der Saison-Vorbereitung gewonnen.

Das Team von Trainer Gerardo Seoane setzte sich beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard mit 3:1 (0:0) durch. Wie im ersten Test gegen Oberligist FC Wegberg-Beeck (2:0) blieben die offensiven Neuzugänge Tim Kleindienst und Kevin Stöger ohne Torerfolg.

Für die Gladbacher Führung sorgte Shio Fukuda (49.). Grant-Leon Ranos (56.) und Christoph Kramer (79.) gelangen jeweils per Foulelfmeter die weiteren Treffer der Borussia. Für Sittard, die die abgelaufene Eredivisie-Saison auf Platz zehn abgeschlossen hatten, traf Makan Aiko (52.). Auch das ehemalige Barca-Talent Alen Halilovic (28), das auch für den Hamburger SV spielte, trägt das Trikot der Niederländer.

Ab Freitag fährt Mönchengladbach für eine Woche ins Trainingslager an den Tegernsee und trifft am Montag (18.00 Uhr) in Schwaz/Österreich im dritten Test auf Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel. Ernst wird es am 17. August im DFB-Pokal beim FC Erzgebirge Aue, ehe eine Woche später die Bundesliga startet.