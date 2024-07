FC Bayern freut sich über Rückkehrer

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Vincent Kompany kann sich über gute Nachrichten beim FC Bayern freuen

Beim FC Bayern kehrt nach der EM langsam Normalität ein. Nach ihrem verlängerten Urlaub haben sich am Montag auch die deutschen Nationalspieler beim Rekordmeister pünktlich zurückgemeldet.

Der Klub veröffentlichte am Vormittag ein Video, das Kapitän Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Thomas Müller und Jamal Musiala beim lockeren Aufeinandertreffen im Mannschaftstrakt zeigt.

Sportvorstand Max Eberl hatte bereits am Sonntag angedeutet, mit Blick auf den Fitnessstand der Profis keine Überraschungen zu erwarten.

"Sie kommen jetzt nicht völlig vom Strand, sie haben ihr Programm gehabt und werden dementsprechend schon einige Fitness haben", sagte der sportliche Leiter am Rande des Testspiels beim 1. FC Düren (1:1).

Neben den deutschen EM-Fahrern kehrten am Montag auch Konrad Laimer und Neuzugang Joao Palhinha zurück an die Säbener Straße.

Eine Sonderregel hatte der FC Bayern zuvor für die Spieler erlassen, die länger im Turnier dabei waren.

Die Halbfinalisten Kingsley Coman, Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt, Finalverlierer Harry Kane sowie Alphonso Davies nach der Copa América haben einige Urlaubstage extra erhalten.

FC Bayern hat straffen Zeitplan

Zudem muss man an der Isar weiter auf Leroy Sané warten, der nach seiner Leisten-OP aktuell noch pausiert.

Die Münchner starten am 16. August im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger Ulm in die Saison. Doch schon vorher steht Spielern und Betreuern ein straffes Programm bevor.

Am Mittwoch startet der FC Bayern seine Asienreise. Dort trifft man am 3. August in Seoul auf Tottenham Hotspur. Ein weiterer Test gegen den Premier-League-Klub soll am 10. August in London steigen. Drei Tage später steht das letzte Testspiel gegen den österreichischen Verein WSG Tirol an.

"Wir haben nur noch eine kurze Zeit bis zum Pokalspiel in Ulm", betonte Eberl, "wir müssen uns weiter adaptieren, weiter aneinander gewöhnen, weiter die neuen Ideen verinnerlichen. Das wird die Aufgabe sein in der Kürze der Zeit, aber auch, sich mit jedem Spiel ein Stück weit das Vertrauen zurückzuholen."