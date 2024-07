Personal-Überraschung beim FC Bayern?

Uwe Koch/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Markus Weinzierl (r.) steht offenbar vor einem Engagement beim FC Bayern

Beim FC Bayern deutet sich angeblich eine Personal-Überraschung in der Nachwuchsabteilung an.

Wie "Bild" berichtet, wird Halil Altintop den deutschen Rekordmeister zum 1. September verlassen. Der Nachwuchschef geht demzufolge "auf eigenen Wunsch", wie es weiter heißt. Eine offizielle Bestätigung des Vereins gibt es bislang nicht.

"Bild" will währenddessen schon erfahren haben, wer in München auf Altintop folgt. Markus Weinzierl soll bereitstehen. Der 49-Jährige startet offenbar schon zum 15. August.

Weinzierl trainierte den FC Schalke 04, VfB Stuttgart und Co.

Weinzierl trainierte in der Vergangenheit Jahn Regensburg sowie den FC Augsburg, FC Schalke 04, VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern. Der Ex-Profi sei beim FC Bayern für die neue Position als Sportlicher Leiter und Cheftrainer Campus vorgesehen, schreibt "Bild".

Laut der Boulevardzeitung soll sich Sportvorstand Max Eberl für ein Engagement von Weinzierl ausgesprochen haben. Ehrenpräsident Uli Hoeneß soll der kolportierten Verpflichtung ebenfalls positiv gegenüberstehen.

Altintop seit 2020 beim FC Bayern

Altintop hatte 2020 im Nachwuchsbereich des FC Bayern angeheuert. Der 41-Jährige wurde im März 2023 schließlich zum Sportlichen Leiter am FC Bayern Campus befördert.

"Ich freue mich sehr auf diese tolle Herausforderung. Ich bedanke mich für das in mich gesetzte Vertrauen und werde alles dafür tun, damit wir gemeinsam die erfolgreiche Arbeit am Campus fortsetzen können", wurde der ehemalige Offensivspieler damals in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Nun werden sich die Wege angeblich bald trennen. Wie "Bild" schreibt, "sollen auch Meinungsverschiedenheiten mit Campus-Chef Jochen Sauer" ein Grund für den mutmaßlich bevorstehenden Abschied von Altintop gewesen sein. Sauer ist als Direktor Nachwuchsentwicklung für die Ausbildung der Talente verantwortlich.