Bericht: FC Barcelona will bei Olmo nachlegen

IMAGO/KAI SCHWOERER

Der Transfer-Poker um Dani Olmo zwischen RB Leipzig und dem FC Barcelona läuft

Der Transfer-Poker um die Dienste von Dani Olmo geht offenbar in die nächste Runde. Nachdem RB Leipzig eine erste Offerte des FC Barcelona für den spanischen Europameister abgelehnt hat, deutet sich Medienberichten zufolge nun an, dass die Katalanen mit einem verbesserten Angebot erneut in Sachsen vorstellig werden.

Der FC Barcelona führt weiterhin das Transfer-Rennen um die Dienste von Leipzigs Dani Olmo an. Mit dem Nationalspieler ist sich der spanische Top-Klub laut übereinstimmenden Medienberichten quasi einig. Demnach zieht der Offensivspieler einen Wechsel in seine Heimat einem Engagement in England und einem Verbleib in Deutschland vor.

Eine erste Offerte schickten die Katalanen bereits in der vergangenen Woche nach Sachsen. Das Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro plus möglicher Boni lehnte der Bundesligist aber umgehend ab. Nun deutet sich an, dass Barca in Kürze mit einer verbesserten Offerte erneut in Leipzig vorstellig wird.

Reichen RB Leipzig 50 Millionen Euro für Dani Olmo?

Transferjournalist Nicolò Schira vermeldet bei X (ehemals Twitter), dass die Blaugrana bereit ist, 50 Millionen Euro zuzüglich Boni in unbekannter Höhe zu bieten, um die Verpflichtung nach langen Verhandlungen unter Dach und Fach zu bringen. Ob RB auf dieses Angebot eingeht, darf aber wohl bezweifelt werden.

Laut übereinstimmenden Medienberichten pochen die Roten Bullen weiter auf eine Ablöse in Höhe von rund 60 Millionen. Diese Summe entspricht der Höhe der Ausstiegsklausel, die seit Mitte des Monats abgelaufen ist. Seitdem ist der Preis für den Europameister frei verhandelbar.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts besteht bei RB Leipzig auch deshalb weiterhin die Hoffnung, dass Olmo auch über den Transfersommer hinaus für den Klub auf Torejagd geht. Bislang spielte der 26-Jährige 107 Mal für die Leipziger in der Bundesliga und erzielte dabei 17 Tore.