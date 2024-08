BVB hat drei Offensiv-Kandidaten im Blick

IMAGO/Steinbrenner

Die Führungsriege des BVB sucht noch einen neuen Stürmer

Niclas Füllkrugs Wechsel von Borussia Dortmund zu West Ham United ist nur noch Formsache, mit Sebastién Haller und Youssoufa Moukoko sitzen zwei weitere Angreifer zumindest nicht all zu fest im Sattel. Bleibt im Ernstfall nur Neuzugang Serhou Guirassy, beim BVB soll man daher längst auf der Suche nach einer weiteren Verstärkung fürs Sturmzentrum sein. Angeblich hat man drei Kandidaten im Blick.

Nach Füllkrug dürfte auch Moukoko dem BVB "zeitnah" den Rücken kehren, das berichtet der "kicker". Die öffentliche Kritik seines Beraters soll das Standing des Youngsters nicht gerade verbessert haben, mit Olympique Marseille soll sich der 19-Jährige zudem bereits weitgehend einig sein, so das Fachmagazin.

Auch Haller steht demnach alles andere als vor einer gesicherten Zukunft in Schwarzgelb. Der Ivorer dürfe bei "einem passenden Angebot" ebenfalls gehen, in seinem Fall soll allerdings "keine schnelle Lösung in Sicht" sein, heißt es.

Konkret scheint sich allerdings abzuzeichnen, dass der BVB drei seiner derzeit vier Angreifer im Sommer 2024 noch abgibt. Kein Wunder also, dass der Verein auch auf der Zugangsseite tätig werden will.

BVB müsste angeblich 30 Millionen Euro investieren

Dem "kicker" zufolge habe man im Ruhrgebiet drei Kandidaten im Visier, namentlich nennt der Bericht allerdings nur einen deutschen EM-Teilnehmer: Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim.

Der 21-Jährige wird seit Tagen mit einem Engagement in Dortmund in Verbindung gebracht, zuletzt hieß es, dass man im Kraichgau bei einer Ablöse zwischen 25 bis 30 Millionen Euro gesprächsbereit sei. Der "kicker" schreibt nun, dass Hoffenheim 30 Millionen Euro für Beier aufrufen wird.

Eine Summe, die der BVB investieren könnte, da Füllkrugs Abschied zu West Ham United angeblich 27 Millionen Euro sowie weitere fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen einbringen soll.