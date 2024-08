VfB Stuttgart kassiert Transfer-Korb von Olympia-Star

IMAGO/Aventurier Patrick/ABACA

Stuttgart-Flirt Kalimuendo macht aktuell bei den Olympischen Spielen auf sich aufmerksam

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart steht einem Medienbericht zufolge dicht vor der festen Verpflichtung von Nationalspieler Deniz Undav. Doch damit dürfte die Stürmersuche der Schwaben noch nicht abgeschlossen sein. Allerdings handelten sich die VfB-Bosse nun offenbar einen Korb ein.

Arnaud Kalimuendo von Stade Rennes hat keine Lust, künftig für den VfB Stuttgart auf Torejagd zu gehen. Das berichtet die französische Zeitung "L'Équipe". Der 22-Jährige war zuletzt als eine der Alternativen ausgemacht worden, sollten die Stuttgarter es nicht schaffen, seinen Leihspieler der Vorsaison Deniz Undav von Brighton & Hove Albion fest zu verpflichten. Unter anderem "Sky" hatte von dem Interesse an Kalimuendo berichtet.

Angeblich, so nun die "L'Équipe", hat es der VfB Stuttgart dennoch mit einem Angebot für Kalimuendo versucht. So sollen die Schwaben 20 Millionen Euro Ablöse geboten haben, doch der Ligue-1-Klub lehnte ab. Stattdessen werden nun Gespräche mit anderen Vereinen geführt, heißt es in dem Bericht.

Schlägt der VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt noch einmal zu?

Der junge Franzose sorgt aktuell bei den Olympischen Spielen von Paris für Furore. In der Auswahl von Thierry Henry absolvierte er fünf Spiele, ein Treffer gelang ihm dabei gegen Neuseeland. In der Ligue 1 kommt der 1,78 Meter große Angreifer, der bei Stade Rennes noch bis 2027 unter Vertrag steht, bereits auf 123 Pflichtspiele. 36 Tore und 14 Vorlagen stehen in seiner Vita. Wohin es den Olympia-Teilnehmer nun zieht, ist unklar.

Interessant wird zudem zu beobachten sein, wie sich der VfB Stuttgart im Sturm künftig aufstellt. Nach dem Wechsel von Serhou Guirassy zum BVB wurde für Ermedin Demirovic (21 Mio. Euro) ein neuer klubinterner Transfer-Rekord aufgestellt. Nach Angaben von "kicker" und "Sky" legt der Bundesligist für Deniz Undav noch einen drauf und zahlt bis zu 30 Millionen Euro.

Laut "Sky" könnte der VfB Stuttgart nach erfolgtem Undav-Transfer einen weiteren Stürmer auf Leihbasis ins Ländle locken.