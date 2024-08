Details zum ersten Beier-Angebot des BVB enthüllt

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Maxi Beier steht offenbar vor einem Wechsel zum BVB

Am Donnerstag sickerte durch, dass Maximilian Beier und Borussia Dortmund sich auf einen Wechsel geeinigt haben. Somit müssen sich nur noch die TSG Hoffenheim und der BVB auf eine Ablöse verständigen. Details zum ersten Angebot der Westfalen sind nun enthüllt.

Nachdem der Wechsel von Niclas Füllkrug von Borussia Dortmund zu West Ham United feststand, konkretisierten sich zuletzt die Gerüchte um Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim. Laut übereinstimmenden Berichten der "Bild" und Transfer-Experte Ekrem Konur sind sich der BVB und der Nationalspieler über einen Wechsel einig.

Einem Transfer des EM-Fahrers steht somit nur noch die fehlende Einigung der Vereine über eine Ablösesumme im Weg. Derzeit bereiten die Westfalen laut "Bild" die erste Offerte für den Angreifer vor, der in Sinsheim noch bis 2027 bei Hoffenheim unter Vertrag steht.

Demnach will der Tabellenfünfte der abgelaufenen Bundesliga-Saison in Kürze mit einem Angebot in Höhe von rund 25 Millionen Euro im Kraichgau vorstellig werden. Dies sei nah an der internen Schmerzgrenze, die man sich für die Verpflichtung des 21-Jährigen gesetzt hat, heißt es weiter.

BVB: Wechsel von Nationalspieler Beier bald fix?

Der Boulevardzeitung zufolge wolle man im Ruhrpott für Beier nur so viel zahlen, wie man mit dem Füllkrug-Transfer eingenommen hat. Der Verkauf des deutschen Nationalspielers nach England brachte dem BVB angeblich rund 30 Millionen Euro.

Laut "Sky" ist es allerdings wahrscheinlich, dass eine Einigung über die Ablöse für den Youngster zu einem nicht allzu hohen Hindernis wird. Der TV-Sender rechnet damit, dass der Deal zeitnah über die Bühne geht.

In Dortmund winkt Beier im Falle eines Wechsel wohl ein langfristiger Vertrag mit einem Jahresgehalt von fünf bis sechs Millionen Euro. Der EM-Fahrer hatte in der Spielzeit 2023/24 mit 16 Treffern im deutschen Oberhaus Aufsehen erregt.