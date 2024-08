Gute Laune bei Trainingsdebüt von Bayern-Neuzugang

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Startet nun beim FC Bayern durch: Michael Olise

Für Flügelstürmer Michael Olise hat der FC Bayern viel Geld in die Hand genommen. Aufgrund der Olympischen Spiele von Paris konnte der Sommer-Neuzugang nur mit Verspätung in München eingreifen, nun hat er sein Debüt im Training von Cheftrainer Vincent Kompany gegeben.

Das Kapitel FC Bayern hat nun auch für Michael Olise endlich auf dem Trainingsplatz begonnen. Am Mittwochvormittag bestritt er seine erste Einheit an der Säbener Straße.

Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, lief der 22 Jahre alte Olympia-Teilnehmer an der Seite von Serge Gnabry und Alphonso Davies auf den Rasen des Trainingsgeländes. Dabei herrschte auch direkt gute Laune: Bayern-Urgestein Thomas Müller habe mit Jamal Musiala und Michael Olise über deren gemeinsame Jugendzeit beim FC Chelsea gescherzt - einen ersten Anknüpfungspunkt hat der junge Angreifer in München also schon.

Nach dem Aufwärmen bei Musik ging es weiter mit Passübungen. Zwei Tage vor dem Pflichtspielauftakt des FC Bayern im DFB-Pokal beim SSV Ulm am Freitag (20:45 Uhr) ging es in der Trainingseinheit neben positionsspezifischen Übungen anschließend vor allem auch um taktische Abläufe.

FC Bayern greift für Olise tief in die Tasche

Ob Olise schon am Freitag zu seinem Pflichtspieldebüt kommt, ist unsicher. Womöglich wird der Neuzugang stattdessen behutsam ans Team geführt. Seinen Urlaub nach der abgelaufenen Saison hatte er noch vor den Olympischen Spielen genommen, um in Paris ausgeruht um die Medaillen kämpfen zu können.

Mit Erfolg: Unter Frankreichs U23-Trainer Thierry Henry zählte er zu den Stammkräften, kam in allen sechs Partien zum Einsatz. Beim Olympia-Turnier gelangen ihm herausragende zwei Tore und fünf Vorlagen, am Ende musste sich die Équipe Tricolore nur Spanien im Finale geschlagen geben.

Beim FC Bayern hatte Michael Olise einen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterschrieben. Auf der offensiven Außenbahn wird die Konkurrenz durch die Verpflichtung noch einmal deutlich verschärft. Berichten zufolge bezahlte der FC Bayern rund 60 Millionen Euro Ablöse inklusive Bonuszahlungen an Premier-League-Klub Crystal Palace.