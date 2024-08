"Einfach respektlos": Demirovic geht auf Bayer-Star los

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Demirovic und Tapsoba kamen sich während des Supercups näher als gewollt

Ein Platzverweis und zehn Gelbe Karten zeugten von einem hitzigen Supercup zwischen Bayer Leverkusen und dem VfB Stuttgart. Speziell Ermedin Demirovic und Edmond Tapsoba werden wohl keine Freunde mehr. Der Stuttgarter ging mit seinem Gegenspieler hart ins Gericht.

"Wenn wir nicht auf dem Fußballplatz wären, geht das anders aus...", sagte Ermedin Demirovic am "Sky"-Mikro über seinen Gegenspieler Edmond Tapsoba - eine mehr als deutliche Botschaft.

Was war passiert? In der 69. Minute kam es zur Rudelbildung vor dem Stuttgarter Strafraum. Granit Xhaka und Atakan Karazor gerieten dabei aneinander, doch verwarnt wurden von Schiedsrichter Tobias Stieler am Ende Tapsoba und Demirovic. Der Neu-Stuttgarter schubste den Leverkusener Innenverteidiger, der schubste zurück und griff seinem Gegner dabei an den Hals.

Stuttgarts Demirovic: "Wir waren nie Freunde und werden nie Freunde werden"

"Ich will mich in so Momenten nicht fallen lassen, weil ich kein Typ bin, der wegen so einem kleinen Kontakt fällt", so Demirovic. "Er hatte die ganze Zeit die Hand an meinem Hals - das war einfach respektlos. Seine Hand hat nichts in meinem Gesicht oder an meinem Hals zu suchen", tobte der Offensiv-Akteur.

Dass die beiden Kontrahenten nochmal die Friedenspfeife rauchen, ist unwahrscheinlich. Zumindest besteht bei Demirovic keinerlei Interesse daran: "Ich muss nicht mit ihm reden, um das zu klären. Wir waren nie Freunde und werden nie Freunde werden. Also passt das für mich."

Die nächsten Aufeinandertreffen von Tapsoba und Demirovic sollte man also im Blick behalten. Am 9. Spieltag tritt der VfB in der Bundesliga wieder in Leverkusen an - das wäre das nächste Duell der beiden Streithähne. Wenn nicht die Losfee des DFB-Pokals andere Pläne hat und in der zweiten Pokalrunde Ende Oktober eine Neuauflage des letztjährigen Viertelfinals zieht.