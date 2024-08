Neururer sieht Quintett in Bundesliga-Spitzengruppe

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Peter Neururer blickt auf FC Bayern, BVB und Co.

Die Bundesliga steht vor der Tür. Ex-Trainer Peter Neururer glaubt an Spannung an der Spitze. Der langjährige TV-Experte sieht neben Bayer Leverkusen, dem FC Bayern, Borussia Dortmund und RB Leipzig auch den VfB Stuttgart weiterhin oben dabei.

Bayer Leverkusen geht als Titelverteidiger in die bevorstehende Bundesliga-Saison. Er traue den Rheinländern die erneute Meisterschaft zu, "weil sie in einem Flow sind und auf eine Art und Weise Fußball praktizieren, wie eigentlich in Deutschland schon lange nicht mehr so gesehen", analysierte Neururer in seiner Kolumne für "wettfreunde.net".

Und dahinter? "Bayern München wird immer sofort genannt. Klar. Nur ich persönlich sage, warten wir mal ab, was mit Bayern München ist. Die Transferperiode, die ja irgendwann mal endet, wird dann letztendlich auch eine Auskunft geben, wie sieht der Kader aus?", führte der Ex-Trainer aus.

Der FC Bayern sei qualitativ "mit Sicherheit hervorragend, darüber brauchen wir nicht reden, aber wie viele Störfaktoren sind noch da?", fragte Neururer. "Die ewigen Diskussionen um Spieler, die zu gehen haben, die eigentlich noch gehen müssten, aber noch Vertrag haben und so weiter, sind mit Sicherheit nicht nützlich. Warten wir es ab was da passiert", meinte der 69-Jährige.

Neururer glaubt an den VfB Stuttgart

Der TV-Experte sieht Borussia Dortmund sowie RB Leipzig ebenfalls im Kreis der Top-Teams.

"Der VfB Stuttgart hat in jedem Jahr Leistungsträger abgegeben, das gleiche auch in diesem Jahr. Aber der VfB Stuttgart, vor allen Dingen unter Hoeneß, war immer wieder imstande, diese Dinge zu kompensieren und daraus irgendwelche Kräfte freizusetzen. Von daher werden die Stuttgarter oben mit dabei bleiben", prognostizierte Neururer zudem.

Das seien "fünf Mannschaften, die durchaus berechtigte Chancen haben, nicht nur die Champions-League-Plätze zu besetzen, sondern Deutschland auch außerhalb der Bundesliga, sprich in der Champions League selber, wirklich gut zu vertreten", erklärte der Fußball-Beobachter seine Meinung.