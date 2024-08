Wechselt ein Ex-Bayern-Profi in die Wüste?

IMAGO/Laci Perenyi

Wechselt Joao Cancelo (r.) in die Saudi Pro League?

Die Saudi Pro League versucht, sich erneut Stars der Fußballwelt zu holen. Al-Hilal ist aktuell wohl an Ex-Bayern-Profi Joa Cancelo interessiert und hat auch die Fühler nach Leverkusens Jeremie Frimpong ausgestreckt.

Immer wieder versuchen Vereine aus Saudi-Arabien, Weltstars mit dem großen Geld zu locken - und genug Spieler können diesen Sirenenrufen nicht widerstehen. Cristiano Ronaldo, Neymar oder Sadio Mane - Spieler mit großer Vergangenheit, aber selten mit großer Zukunft spielen derzeit schon in der Saudi Pro League.

In diese Liste würde auch der Ex-Bayern-Profi Joao Cancelo passen. So bekundet der saudische Klub Al-Hilal laut "Guardian" Interesse an einer Verpflichtung des Defensiv-Akteurs.

Guradiola: Cancelos ManCity-Zukunft "hängt von ihm und seinen Beratern ab"

Der 30-Jährige war in der Rückrunde der Saison 2022/23 an den FC Bayern ausgeliehen und stand dort mit einer Ausnahme in jedem Spiel auf dem Platz. Für den Rechtsverteidiger sprangen dabei ein Tor und vier Vorlagen raus, jedoch konnte er nicht in dem Maße überzeugen, dass der FCB an einer langfristigen Verpflichtung interessiert war.

Im folgenden Jahr war Cancelo an den FC Barcelona ausgeliehen, ehe er im Sommer zurück zu seinem Stammverein Manchester City ging. Doch dort ist seine Position ungewiss. So stand er beim Sieg der Citizens gegen den FC Chelsea gar nicht im Kader.

Auch sein Trainer Pep Guardiola ließ Cancelos Zukunft bei ManCity offen: "Es hängt von ihm und seinen Beratern ab, was passiert. Falls er bleiben muss, werden wir ihn behandeln wie jeden anderen Spieler, mit Respekt, und versuchen, das beste aus seinen unbestreitbar großen Qualitäten herauszuholen."

Und Cancelo ist nicht der einzige aus der Bundesliga bekannte Profi, der in Zukunft bei Al-Hilal spielen könnte. Dem "Guardian" zufolge ist man auch an Jeremie Frimpong von Meister Bayer Leverkusen interessiert. Der Niederländer spielte vor seiner Zeit in Leverkusen auch zahlreiche Jahre im Nachwuchsbereich von Manchester City.