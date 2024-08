Wer sorgt für die Verzögerung? Verwirrung um Schalke-Deal

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Henning Matriciani (M.) soll den FC Schalke 04 noch in diesem Sommer verlassen

Henning Matriciani hat beim Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 keine Zukunft mehr. Ein Wechsel in die 3. Liga zu Waldhof Mannheim bahnt sich an. Nun kommen neue Einzelheiten ans Licht.

Waldhof Mannheim steht vor der Verpflichtung von Schalke-Abwehrmann Henning Matriciani. "Wir würden den Spieler gerne verpflichten und sind in sehr guten Gesprächen", bestätigte Waldhof Mannheims Technischer Direktor Anthony Loviso im Podcast "DoppelPass-SVW".

Das Problem: "Es gehören alle drei Partien dazu. Zwei Partien sind sich einig, an einer Einigung mit der dritten arbeiten wir noch." Gemeint ist der FC Schalke 04, der den Daumen noch heben muss, damit der Deal über die Bühne gehen kann. Angedacht ist ein Leihgeschäft, bei dem sich Königsblau an den Gehaltskosten beteiligt.

FC Schalke 04 kommt Matriciani offenbar entgegen

Dass der Wechsel aufgrund des Schalker Zögern noch nicht über die Bühne gegangen ist, überrascht. Wie die "WAZ" erfahren haben will, möchte der Zweitligist den Publikumsliebling am liebsten früher als später abgeben, um seinerseits mehr finanziellen Spielraum zu bekommen. Nach Angaben der Regionalzeitung ist Königsblau in den Verhandlungen mit dem Drittligisten daher sogar sehr entgegenkommend: Eine Gebühr für das Leihmodell werde nicht gefordert. Man sei vielmehr "froh", wenn der 24-Jährige überhaupt noch wechselt.

Die Knappen wären sogar zu der geforderten Gehaltsbeteiligung bereit. Schalke 04 habe Matriciani ein "sehr wertschätzendes Angebot" unterbreitet, durch dass die durch den Wechsel in die 3. Liga entstehende Gehaltslücke nicht ganz so groß ausfallen würde - wenngleich er während seiner Leihe letztlich nicht auf das gewohnte Zweitliga-Gehalt käme.

Es liege laut "WAZ" nun am Abwehrspieler zu entscheiden. Bis zum 30. August muss die getroffen sein, dann endet die Wechselfrist in Deutschland.

Beim FC Schalke 04 besitzt Henning Matriciani eigentlich noch einen Vertrag bis 2026, sportlich spielt er unter Cheftrainer Karel Geraerts keine Rolle mehr. Zwar trainiert er weiterhin bei den S04-Profis, in den Spieltagskader wurde er zum Saisonstart aber nur in einem von drei möglichen Fällen berufen.