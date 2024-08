Verteidiger-Abgang? Das sagt Bayers Sportchef

IMAGO/Oliver Kaelke/DeFodi Images

Odilon Kossounou steht offenbar vor einem Wechsel nach England

Doublesieger Bayer Leverkusen könnte im Transfer-Endspurt noch einmal seine Verteidigung umgestalten. Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes räumt ein, dass es noch ein, zwei Änderungen im Kader geben könnte, auch wenn man an dem Spieler grundsätzlich festhalten wolle.

Tauscht Bayer Leverkusen nochmal in der Abwehrzentrale die Spieler aus? Für den Ivorer Odilon Kossounou soll Medienberichten zufolge ein Angebot aus England reingeflattert sein. Die Ablösesumme bewege sich im Bereich von 45 Millionen. Ein zeitiger Transfer scheint möglich.

Der "kicker" berichtete konkret von einem Interesse von Crystal Palace. Der Vertrag des Verteidigers läuft noch bis 2026.

Bayer Leverkusen plant grundsätzlich mit Kossounou

Im exklusiven Interview mit RTL/ntv und sport.de reagierte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes auf einen möglichen Abgang des Innenverteidigers.

"Vom Grundsatz her planen wir auch mit Odilon", sagte Rolfes auf entsprechende Nachfrage. "Weil wir letztes Jahr gesehen haben, dass das ein Spieler mit viel Qualität, auch viel Potenzial ist."

Allerdings sei es immer so, dass in den letzten Tage der Transferperiode noch ein bisschen Hektik reinkommt. Das bewege die Spieler und manchmal "haben sie das Gefühl: Okay, wie viel Spielzeit kann ich bekommen, wie ist meine Perspektive? Und dann manchmal auch auf die Idee kommen oder Überlegungen kommen, noch mal wechseln zu können."

Ob dies bei Kossounou am Ende tatsächlich passiert oder nicht, wisse Rolfes Stand jetzt nicht. "Das kann ich nicht sagen", so der 42-Jährige. "Aber vom Grundsatz her ist er an sich eigentlich ein Spieler, mit dem wir planen. Aber es kann natürlich schon sein, dass es vielleicht noch ein, zwei Veränderungen bei uns im Kader gibt."

Den möglichen Ersatz für Kossounou hat Bayer 04 offenbar auch in England ausfindig gemacht. Die Werkself wird mit Sepp van den Berg vom FC Liverpool in Verbindung gebracht. Im Raum stehen 23 Millionen Euro als Sockel-Ablöse. Allerdings habe Bayer 04 noch mit dem FC Brentford englische Konkurrenz.