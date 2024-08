Bericht: RB Leipzig heiß auf Atlético-Juwel

IMAGO/Guillermo Martinez

Arthur Vermeeren steht wohl bei RB Leipzig auf dem Zettel

Nach dem geräuschvollen Wechsel von Dani Olmo zum FC Barcelona halten sich seit Wochen die Spekulationen, dass Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf dem Sommer-Transfermarkt noch einmal tätig werden könnte. In den Fokus rückt dabei aktuell immer mehr ein Youngster aus der spanischen La Liga.

Dass die Roten Bullen bis zum Transferschluss am kommenden Freitagabend noch tätig werden, scheint wohl ausgemacht. Vor allem im Mittelfeldzentrum sehen die RB-Verantwortlichen um Sportdirektor Rouven Schröder noch Handlungsbedarf, wollen nach Informationen von "Sky"-Transferexperte Philipp Hinze "definitiv noch etwas machen".

Wie es bei dem TV-Sender weiter hieß, seien die Leipziger Bosse in diesem Zuge auf Arthur Vermeeren aufmerksam geworden. Der 19-Jährige spielt seit Jahresbeginn bei Atlético Madrid in der spanischen La Liga, war im Januar für stolze 18 Millionen Euro Ablöse aus seiner belgischen Heimat von Royal Antwerpen in Richtung spanische Hauptstadt gewechselt.

Der Teenager hat bei Atleti langfristig bis 2030 unterschrieben, spielte bis dato aber erst fünfmal in der spanischen Meisterschaft für das Team von Startrainer Diego Simeone.

RB Leipzig soll dem Medienbericht zufolge ernsthaft an Vermeeren interessiert sein, der auf den zentralen Mittelfeldpositionen flexibel einsetzbar ist. Der viermalige belgische Nationalspieler soll dabei nicht nur die RB-Scouts auf sich aufmerksam gemacht haben.

Vermeeren gilt als hoch veranlagter Perspektivspieler

Aus Spanien sollen gleich mehrere Klubs ebenfalls an dem Youngster dran sein, unter anderem wird der FC Valencia als großer Interessent gehandelt.

Fraglich ist, ob Atlético Madrid überhaupt in Erwägung ziehen würde, das erst in diesem Jahr verpflichtete Juwel schon wieder abzugeben. Ob RB Leipzig im Zweifelsfall auch ein Leihgeschäft eingehen würde, ist ebenfalls noch ungewiss.

Klar ist, dass ein Vermeeren-Transfer auch schon als Vorgriff auf das kommende Jahr gelten würde, gilt der Mittelfeldspieler doch vor allem als Perspektivspieler mit herausragenden fußballerischen Veranlagungen.