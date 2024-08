Hoeneß stellt Neuzugang in Aussicht

IMAGO/Grant Hubbs

Sebastian Hoeneß ließ erneut durchblicken, dass der VfB Stuttgart neues Personal sucht

Trotz einer frühen 1:0-Führung hat Vizemeister VfB Stuttgart den Start in die neue Bundesliga-Saison in den Sand gesetzt. Beim SC Freiburg kamen die Schwaben am Ende mit 1:3 unter die Räder. Coach Sebastian Hoeneß hat schon vor dem Anpfiff in Aussicht gestellt, dass sich das Gesicht des Klubs noch verändern wird.

Dass der Abgang von Waldemar Anton zum BVB eine Lücke in die Abwehr des VfB Stuttgart reißen würde, war klar. Auffangen konnte man den Verlust des Innenverteidigers und Leitwolfes bislang nur bedingt. Die Suche nach einem Ersatz läuft allerdings wohl auf Hochtouren. Das bestätigte Coach Sebastian Hoeneß am Samstag bei "Sky".

"Da sind wir dran. Es geht nicht darum, dass Woche für Woche mit großem Nachdruck zu hinterlegen. Wir sind uns da einig. Der Schuss muss sitzen", erklärte Hoeneß.

Gegen Freiburg begann Mittelfeldspieler Angelo Stiller neben Neuzugang Jeff Chabot in der Abwehrmitte. "Er hat das in Dortmund schon gemacht. Wir reagieren auf eine Personalsituation, die speziell ist", kommentierte Hoeneß die Notlösung.

Abwehrnotstand beim VfB Stuttgart

Zu allem Überfluss hatte sich im Vorfeld des ersten Ligaduells der neuen Spielzeit die Defensivspieler Leonidas Stergiou (Entzündung am Rückenwirbel) und Anthony Rouault (Schulterverletzung) verletzt, beide fallen einige Wochen aus. Dan-Axel Zagadou und Josha Vagnoman befinden sich obendrein aktuell infolge von Blessuren noch im Aufbautraining.

"Das hatte ich jetzt auch noch nicht so oft, dass sich das so ballt. Das ist jetzt die Herausforderung", so Hoeneß bereits unter der Woche.

Gegen Freiburg konnte man diese "Herausforderung" noch nicht meistern. Neuzugänge sollen offenbar Abhilfe verschafffen.

Im Raum stand zuletzt vor allem ein Kauf von Ameen Al-Dakhil vom FC Burnley. Auch über eine Rückkehr von Kostantinos Mavropanos von West Ham United wurde in der Gerüchteküche diskutiert. Weitere Alternativen sollen der deutsche Nationalspieler Armel Bella-Kotchap (FC Southampton) und Loic Baldé vom FC Sevilla sein.