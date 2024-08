FC Schalke 04 lässt die nächsten Punkte liegen

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Der FC Schalke 04 konnte den 1. FC Magdeburg nicht bezwingen

Nach einem erneuten Umbruch kommt Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga wieder nicht so richtig in Schwung.

Die Königsblauen, die in der Vorsaison lange gegen den Abstieg gespielt hatten, retteten durch ein spätes Tor ein 2:2 (1:2) beim 1. FC Magdeburg und verhinderten damit einen Fehlstart in die neue Saison. Allerdings hinkt der letztjährige Bundesliga-Absteiger nach drei Spielen mit nur vier Punkten schon wieder früh der Konkurrenz hinterher.

Der französische Neuzugang Moussa Sylla brachte die Gäste vor 27.146 Zuschauern im Duell der ehemaligen Europapokalsieger mit seinem dritten Saisontor früh in Führung (8.). Nach einem kapitalen Schalker Abwehrfehler glich Marcus Mathisen aus (40.), ein Eigentor von Mehmet Aydin drehte noch vor der Pause das Spiel (45.+3). Kapitän Kenan Karaman sicherte Schalke aber noch einen Punkt (76.).

Ein halbes Jahr nach dem katastrophalen 0:3 der vergangenen Saison an selber Stelle spielte eine fast völlig umgekrempelte Schalker Mannschaft, nur zwei Spieler von damals standen noch in der Startelf. Doch zu einem Sieg reichte es für das neue Team nicht, weil es nach gutem Beginn die Initiative abgab und altbekannte Defensivschwächen offenbarte.

Bei Königsblau gab der Franzose Ilyes Hamache nur fünf Tage nach seiner Verpflichtung sein Debüt. Der Ex-Bochumer Christopher Antwi-Adjei, ebenfalls unter der Woche nach Gelsenkirchen gewechselt, saß zunächst auf der Bank und wurde in der Schlussphase eingewechselt. "Wir haben viele Spieler geholt, jetzt ist Ende", sagte Sportdirektor Marc Wilmots bei "Sky" und kündigte bis zum Ende der Transferperiode noch Abgänge an: "Wir wollen einen Kader von 20 Spielern und vier, fünf jungen Leuten haben."

Schalke hatte nach der frühen Führung zunächst alles im Griff, schaltete dann aber in den Verwaltungsmodus und wurde bestraft: Außenverteidiger Derry Murkin rutschte bei einem Klärungsversuch weg, Xavier Amaechi nahm das Geschenk dankend an und setzte Mathisen in Szene. Dann misslang Aydin ein Rettungsversuch auf der Linie. Schalke meldete sich durch Karaman aber noch mal zurück.