Überraschende Guirassy-Nachricht beim BVB

IMAGO/Alex Gottschalk/DeFodi Images

Serhou Guirassy nahm am Dienstag am BVB-Mannschaftstraining teil

Zwei Tage lang hatten die Stars von Borussia Dortmund zuletzt trainingsfrei. Diese Belohnung gewährte ihnen der neue Cheftrainer Nuri Sahin nach dem 2:0-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt. Als sich die BVB-Profis am Dienstagsmorgen erstmals wieder in Dortmund-Brackel auf dem Trainingsgelände zusammenfanden, gehörte etwas überraschend auch Serhou Guirassy zur Mannschaft dazu.

Die Neuverpflichtung, die im Sommer für 18 Millionen Euro vom Vizemeister VfB Stuttgart verpflichtet worden war, konnte bis dato aufgrund einer Außenbandverletzung im Knie nur individuelle Einheiten absolvieren.

Am Dienstag tauchte er dann erstmals im Kreise seiner neuen Teamkollegen im Mannschaftstraining der Schwarz-Gelben auf, hatte dabei sichtlich Spaß an den ersten Koordinations- und Lockerungsübungen sowie seinen ersten Ballaktionen.

Wann ein Debüt in einem Pflichtspiel für Borussia Dortmund anstehen könnte für den neuen BVB-Torjäger, ist derzeit noch offen. Gemeinhin wird vermutet, dass Guirassy im Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, welches am 13. September nach der Länderspielpause angesetzt ist, für die Westfalen erstmals auflaufen könnte.

Guirassy schon bald eine Option für den BVB

Ein Einsatz am kommenden Samstagnachmittag bei Werder Bremen gilt hingegen mit großer Wahrscheinlichkeit als noch zu früh.

Auch der Dortmunder Sport-Geschäftsführer Lars Ricken hatte gegenüber der "Sport Bild" bestätigt, dass der 28-Jährige ab dem 3. Bundesliga-Spieltag eine Option sein soll: "Der Junge ist voll im Plan. Wir nehmen uns die Zeit. Wir haben einen langfristigen Vertrag mit ihm unterschrieben. Er macht die Reha extrem gewissenhaft und professionell. Wir gehen davon aus, dass er im Laufe des Septembers nicht nur wieder auf dem Platz stehen, sondern auch spielen wird."

Am ersten Bundesliga-Spieltag gegen Eintracht Frankfurt hatte Karim Adeyemi als sogenannte Falsche Neun in der Dortmunder Sturmspitze losgelegt.