Geraerts bewertet Kader-Zusammenstellung des FC Schalke

IMAGO/Teresa Kroeger/RHR-FOTO

Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts

Der FC Schalke 04 erlebte einen vergleichsweise ruhigen letzten Tag in der Transferphase, hielt sich am sogenannten Deadline Day zurück. Der Zweitligist hatte alle Transfergeschäfte für diesen Sommer bereits abgewickelt - zumindest was die Zugänge anbelangte. Cheftrainer Karel Geraerts zeigte sich mit der finalen Zusammenstellung seines Kaders einverstanden.

"Ja, ich bin zufrieden. Ich glaube, wir haben jetzt mehrere Lösungen (Alternativen, Anm. d. Red.). In der Offensive, im Mittelfeld sind wir gut und in der Innenverteidigung haben wir auch Lösungen. Für einen Trainer ist das sehr gut", meinte der Schalker Übungsleiter im Gespräch mit dem TV-Sender "Sky".

In diesem Transfersommmer hatten sich die Gelsenkirchener unter anderem mit Moussa Sylla, Christopher Antwi-Adjej, Emil Höjlund und Adrian Gantenbein verstärkt, die in der laufenden Saison noch wichtige Faktoren im Spiel des FC Schalke 04 werden sollen.

Der bisherige Saisonstart der Königsblauen verlief mit vier Punkten aus drei Spielen eher schleppend, am Sonntag steht mit dem Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln die nächste schwierige Bewährungsprobe an (Anstoß um 13:30 Uhr).

FC Schalke 04 stellt den größten Kader der 2. Bundesliga

Vor dem Hintergrund, dass der FC Schalke 04 nun mit einem vergleichsweise sehr großen Kader in die weitere Saison geht, erklärte Geraerts, wie er diese spezielle Herausforderung in den kommenden Wochen bewerkstelligen will: "Ganz klar und ehrlich sein mit den Spielern. Ich glaube, wir müssen sehr viel reden. Und alle Spieler müssen wissen, dass wir die ganze Saison nicht nur mit elf Spielern schaffen können", so der Belgier, der mit 36 Lizenzspielern den größten Kader in der gesamten 2. Bundesliga zur Verfügung hat.

"Letzte Woche haben wir schon gesehen, dass wir alle Spieler brauchen, die da sind. Alle müssen zeigen, dass sie spielen wollen. Dann muss ich die Entscheidungen treffen. Aber wenn ich mehrere Lösungen habe, bin ich zufrieden", meinte Geraerts weiter.