K-Frage beim DFB - Kimmich hält sich bedeckt

IMAGO/Markus Ulmer

Joshua Kimmich gilt als heißer Kandidat auf das Amt des DFB-Kapitäns

Joshua Kimmich gilt als logischer Kandidat für das Amt des Kapitäns der deutschen Fußball-Nationalmannschaft, nachdem Ilkay Gündogan zurückgetreten ist. Der Star des FC Bayern hält sich vor den Nations-League-Spielen der DFB-Elf aber bedeckt, statt forsch Ansprüche anzumelden. Ein Ehrenkapitän hat zur K-Frage eine klare Meinung.

"Generell habe ich mir da noch nicht viele Gedanken gemacht", sagte Kimmich am Sonntag nach dem 2:0 (1:0) von Bayern München gegen den SC Freiburg: "Ich werde morgen anreisen und dann schauen wir mal, was der Trainer dazu sagt."

Bundestrainer Julian Nagelsmann dürfte am Montag verkünden, wer Deutschland künftig auf den Platz führt. Der bisherige Kapitän Gündogan hatte seine internationale Karriere nach der EM beendet.

"Bei der EM war ich zweiter Kapitän, Ilkay hat aufgehört. Es werden die Rollen neu verteilt", hielt sich Kimmich mit Ansagen zurück - womöglich wohlwissend, dass er beste Chancen hat. Thomas Müller, Manuel Neuer und Toni Kroos sind allesamt ebenfalls nicht mehr dabei. Kaum ein DFB-Akteur hat so viel Erfahrung wie Kimmich.

Sportdirektor Rudi Völler machte am Bundesliga-Wochenende bei "Sky" jedenfalls eine Andeutung. "Vielleicht", sagte der DFB-Sportdirektor zwinkerte seinem Weltmeister-Kollegen Lothar Matthäus über den Tisch zu, "zitiert er dann ja auch dich."

Nationalmannschaft: Matthäus pro Kimmich

Mit er war Julian Nagelsmann gemeint, der am Montag vor die Presse tritt. "Ich würde mich wundern, wenn es Kimmich nicht wird", betonte indes Rekordnationalspieler Matthäus, selbst 1990 stolzer Weltmeister-Kapitän, er zählte die Vorzüge der A-Lösung auf: "Er hat die meisten Länderspiele, er hat auch den Ehrgeiz, er hat die Erfahrung."

Auch Kimmichs gelegentlicher Hang zu explosivem Verhalten sollte kein Hinderungsgrund sein, sagte der DFB-Ehrenspielführer. Als Stellvertreter kann sich Matthäus Jonathan Tah "vorstellen". Der beteuerte wenig später, er wisse noch von nichts, stehe aber "bereit, klar".

Die Nationalmannschaft kommt am Montag in Herzogenaurach zusammen. Am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) steht in der Nations League das erste Länderspiel seit dem Viertelfinal-Aus bei der EM an: In Düsseldorf geht es gegen Ungarn. Drei Tage später (20.45 Uhr/RTL) trifft Deutschland in Amsterdam auf die Niederlande.