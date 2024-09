Wechselt Wirtz schon im Winter zu Real Madrid?

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Florian Wirtz könnte Bayer Leverkusen für eine Rekordablöse verlassen

Florian Wirtz zeigte sich an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen im Trikot des deutschen Meisters Bayer Leverkusen schon wieder in bestechender Verfassung. Drei Scorerpunkte steuerte der Mittelfeldstar gegen Gladbach (3:2) und RB Leipzig (2:3) für seine Farben bei, war damit an über der Hälfte der bisherigen Bayer-Tore direkt beteiligt. Rund um den 21-Jährigen brodelt die Gerüchteküche derweil trotz des geschlossenen Transferfensters heftig weiter.

Quasi alle europäischen Top-Klubs wurden in den vergangenen Monaten bereits mit Wirtz in Verbindung gebracht, der bei Bayer Leverkusen noch einen langfristigen Vertrag bis 2027 ohne Ausstiegsklausel besitzt und wohl zum neuen Rekordtransfer der Bundesliga aufsteigen könnte.

Möglicherweise ist das schon im kommenden Januar so weit. Nach Informationen des türkischen Transferexperten Ekrem Konur soll nämlich der spanische Renommierklub Real Madrid darüber nachdenken, bereits im bevorstehenden Transferwinter bei Florian Wirtz All-In zu gehen.

Der Quelle zufolge sei das Interesse der Königlichen an dem deutschen Nationalspieler weiter ungebrochen, Real wolle ein Wettbieten mit anderen europäischen Spitzenvereinen wie dem FC Bayern oder Manchester City aber vermeiden. Daher könnte es bereits im bevorstehenden Winter zu dem Versuch aus der spanischen Hauptstadt kommen, Wirtz für eine riesige Ablösesumme in die La Liga zu transferieren.

Leverkusen konnte Wirtz in diesem Sommer noch halten

Wie der Transferexperte weiter vermeldet, könnte sich eine mögliche Ablösesumme für Wirtz auf mindestens 130 Millionen Euro belaufen. Das würde mit Abstand einen neuen Leverkusener Vereinsrekord bedeuten.

Insgesamt wäre Wirtz in diesem Fall nach Ousmane Dembélé (wechselte 2017 für 135 Millionen Euro vom BVB zum FC Barcelona) der zweitteuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte.

Ob Bayer Leverkusen im kommenden Winter überhaupt für Transfergespräche zur Verfügung stehen würde, ist noch nicht bekannt. In der zurückliegenden Wechselperiode hatten die Bosse der Werkself praktisch alle Offerten für den Superstar der Rheinländer abgeschmettert.