Wird Hertha diese drei Streichkandidaten noch los?

IMAGO/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Bilal Hussein soll Hertha BSC noch verlassen

Das Transferfenster in den europäischen Topligen ist geschlossen. Der Zweitligist Hertha BSC hofft dennoch darauf, Streichkandidaten noch loswerden zu können.

Wie die "Bild" berichtet, streben die Verantwortlichen von Hertha BSC nach wie vor einen Abgang von Bilal Hussein, Andreas Bouchalakis und Smail Prevljak an.

Demnach sucht der Hauptstadtklub aktiv nach Abnehmern für das Trio im Ausland. Unter anderem in Österreich, Kroatien, Belgien, Polen, der Schweiz oder Griechenland sind die Transferfenster noch geöffnet.

Hussein soll Hertha BSC verlassen

Bilal Hussein war erst im Sommer 2023 vom schwedischen Klub AIK zu Hertha BSC gewechselt. 350.000 Euro wechselten damals den Besitzer.

In der vergangenen Saison stand der Mittelfeldspieler aber nur 19 Mal für die Berliner auf dem Platz. Von Beginn an durfte er nur zwei Mal ran. In der aktuellen Spielzeit wurde Hussein noch nicht in den Spieltagskader berufen.

Vertraglich ist der Schwede noch bis 2026 an die Alte Dame gebunden. "Bild" zufolge hat sein Ex-Klub AIK die Fühler nach Hussein ausgestreckt, das Transferfenster in seiner Heimat ist allerdings bereits geschlossen.

Andreas Bouchalakis steht dem Bericht zufolge bei namentlich nicht genannten Klubs aus seiner Heimat auf dem Zettel. Ein Wechsel nach Griechenland wäre durchaus noch möglich.

Der Nationalspieler kam im Sommer 2023 für 400.000 Euro von Olympiakos Piräus. Nachhaltig durchsetzen konnte sich Bouchalakis bei Hertha aber nicht. In der aktuellen Saison stand der Mittelfeldspieler, der vertraglich nur noch bis 2025 gebunden ist, noch kein Mal im Berliner Kader.

Prevljak schafft es immerhin den Kader von Hertha BSC

Auch Smail Prevljak kann Hertha BSC dem Boulevardblatt zufolge verlassen. Allerdings wäre man von einem Verbleib 29-Jährigen wohl nicht gänzlich abgeneigt, da er hinter Luca Schuler der einzige Mittelstürmer im Hertha-Kader ist.

Prevljak wartet in dieser Saison noch auf einen ersten Einsatz, stand aber immerhin drei Mal im Kader von Cristian Fiél.

Der Vertrag von Prevljak bei Hertha BSC ist nur noch bis 2025 datiert. Der Angreifer war im vergangenen Sommer ablösefrei von KAS Eupen gekommen.