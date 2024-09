Optimistische Prognose für FC Bayern, VfB, BVB und Co.

IMAGO/Jürgen Schwarz

Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen starten in der Champions League

Mit Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Borussia Dortmund sowie dem FC Bayern und VfB Stuttgart gehen in der Champions League in dieser Saison gleich fünf Klubs aus der Fußball-Bundesliga an den Start. TV-Experte und BVB-Berater Matthias Sammer wagte eine optimistische Prognose.

"Alle sind gut genug, dass keiner in der Ligaphase ausscheidet. Bayern wird es direkt ins Achtelfinale schaffen, dazu einer vielleicht noch. Bei Leipzig würde es mich nicht wundern, wenn sie unter die Top acht kommen. Und die anderen Drei erreichen die Playoffs", sagte Sammer im Rahmen einer Veranstaltung von Prime Video in München.

In der vergangenen Saison war Borussia Dortmund die beste deutsche Mannschaft in der Champions League. Der BVB verlor das Finale mit 0:2 gegen Real Madrid. Die Königlichen hatten in der Runde zuvor ebenfalls den FC Bayern ausgeschaltet.

"Sehr gute Entscheidungen" beim BVB

BVB-Berater Sammer sieht die Schwarz-Gelben gut aufgestellt. "Es hat Veränderungen gegeben beim Trainer, in der Mannschaft und in der Führung. Das waren sehr gute Entscheidungen", so der Europameister von 1996. Darunter müsse man jetzt "einen Haken machen. Wichtig ist der Alltag. Es geht darum, Vertrauen herzustellen", stellte der 57-Jährige klar.

Er spüre "große Vorfreude" beim BVB. "Aber Borussia Dortmund ist ein großer Klub, der sich im Wandel befindet. Das darf nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen. Man muss dem Prozess aber auch Zeit geben", sagte Sammer.

Die Champions League wird in dieser Saison mit 36 anstelle von wie zuvor 32 Klubs ausgetragen. Jede Mannschaft hat während der neu geschaffenen Liga-Phase acht Spiele gegen acht verschiedene Gegner.

Die besten Acht der Gesamttabelle kommen direkt die K.o.-Runde. Die Teams auf den Rängen neun bis 24 spielen in Playoffs um die acht weiteren Plätze für das Achtelfinale. Der Rest fliegt raus.