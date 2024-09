Wie geht es für den vereinslosen Kramer weiter?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Christoph Kramer hat sich in Gladbach verabschiedet

Wie geht es nach seinem emotionalen Aus in Gladbach für Christoph Kramer weiter? Der Ex-Nationalspieler zeigt sich offen für Angebote.

Christoph Kramer will seine Fußballschuhe noch nicht an den Nagel hängen. Nach der Vertragsauflösung bei seinem langfristigen Bundesligaklub Borussia Mönchengladbach ist er weiter auf Vereinssuche.

"Ich habe einfach noch Riesenbock auf Fußball! Wenn etwas Interessantes kommt, höre ich mir alles an", sagte der Weltmeister von 2014 der "Bild".

Auch Traditionsklubs aus der 2. Bundesliga kämen durchaus infrage, bestätigte der 33-Jährige. "Mit mir kann man jederzeit reden."

Aber: "So richtig optimistisch bin ich gerade nicht mehr, dass noch was kommt. Also eine Wette würde ich nicht drauf abschließen. Aber wer weiß, was sich noch ergibt ..."

Der 33-Jährige ist aktuell vereinslos. Kramer und Borussia Mönchengladbach hatten sich noch vor dem Bundesliga-Start auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Das Arbeitspapier war ursprünglich bis 2025 datiert.

Kramer: "Die Reise mit Borussia war unglaublich und einmalig"

"Ich bin zehn Jahre lang mit einem Lächeln im Gesicht zum Borussia-Park gefahren und habe nie einen Hehl daraus gemacht, was mir dieser Verein, seine Fans und seine Mitarbeiter bedeuten", wurde Kramer in einer offiziellen Mitteilung auf "borussia.de" zitiert. "Die Reise mit Borussia war unglaublich und einmalig. Leider ist sie nun zu Ende, aber ich freue mich auch auf das, was vor mir liegt."

Gladbach verabschiedete den Weltmeister von 2014 im Rahmen des Bundesliga-Auftakts gegen Bayer Leverkusen (2:3).

"Ich hatte unheimlich Angst davor, nach so vielen Jahren durch die Hintertür zu gehen, das hat sich gerade nach Vordertür angefühlt. Es war atemberaubend schön, sich im schönsten Stadion der Welt zu verabschieden", sagte der Mittelfeld-Abräumer anschließend beim TV-Sender "Sat.1".