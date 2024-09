Warum Barca bei Tah gute Chancen hat

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Jonathan Tah wird im kommenden Jahr wechseln

Nationalspieler Jonathan Tah wird Bayer Leverkusen im kommenden Sommer verlassen, so viel ist klar. Ein Wechsel zum FC Bayern scheint wahrscheinlich. Doch auch der FC Barcelona macht sich offenbar weiter berechtigte Hoffnungen.

Wie die spanische Sport-Zeitung "Mundo Deportivo" vermeldet, ist der 28-Jährige sogar ein Wunschspieler der Katalanen für den Sommer 2025. Für die klammen Kassen des Top-Klubs wäre es eine Wohltat, einen potenziellen Stammspieler zum Nulltarif zu verpflichten.

Deshalb soll Barca bereits Kontakt zum Umfeld des Leverkuseners aufgenommen haben. Dessen Berater Pini Zahavi habe die Klubführung in die eigenen Pläne eingeweiht.

Das Verhältnis zwischen Barca und dem prominenten Spieleragenten gilt als ausgesprochen gut. Dies sei ein Hauptgrund, warum man in Barcelona optimistisch bleibe, heißt es.

Barca hatte im August noch einmal beim Defensivspieler angeklopft, berichtete jüngst Insider Fabrizio Romano. Das Financial Fair Play habe aber verhindert, dass das Team von Ex-Bundestrainer Hansi Flick ernsthafte Avancen starten konnte.

FC Bayern bei Tah weiter in der Pole Position

In den kommenden Monaten werde die Klubführung die Lage weiter beobachten, so Romano. Nach derzeitiger Sachlage ist der FC Bayern aber der klare Favorit im Tah-Poker.

Der Abwehrchef der Werkself hatte im Sommer lange Zeit auf einen Transfer gedrängt. Doch die Bayer-Führung stellte sich quer. An der grundsätzlichen Entscheidung habe sich nichts geändert, betonte Tah jüngst gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

"Meine Entscheidung ist genauso klar, wie sie vorher war. Ich werde meinen Vertrag nicht verlängern", sagte der 28-Jährige.

"Eine Fußballerkarriere ist kurz, und deshalb war es schon immer meine Vorstellung, alles rauszuholen, was möglich ist, alle Erfahrungen mitzunehmen. Ich möchte einfach das Potenzial ausschöpfen, das in meiner Karriere steckt. Und da hatte ich im Sommer eben das Gefühl: Jetzt ist der Moment, um mir mal was Neues anzuschauen", begründete Tah einen Entschluss.