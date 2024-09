Bericht: Ex-Team will Sandro Wagner

IMAGO/Malte Ossowski / SVEN SIMON

Sandro Wagner ist Co-Trainer der Nationalelf

Sein Ex-Team lässt offenbar nicht locker. Bundesligaklub 1899 Hoffenheim liebäugelt einem Bericht zufolge weiter mit einem Engagement von Nagelsmann-Assistent Sandro Wagner.

Wie die "Bild" berichtet, hat der Bundesligist im Werben um Sandro Wagner nun erneut einen Vorstoß gewagt. Hoffenheim soll sich demnach sogar beim DFB um eine mögliche Freigabe für den Ex-Spieler erkundigt haben.

Der momentane Cheftrainer Pellegrino Matarazzo gilt intern als "nicht unumstritten". Der Vertrag des Italo-Amerikaners läuft 2025 aus.

Dem Bericht zufolge ist eine Blitz-Übernahme von Wagner eher kein Thema, sondern eher für den Winter denkbar. Wagner soll im Dezember seinen Fußball-Lehrer-Lehrgang beginnen. Anschließend könnte er in Hoffenheim anheuern.

Schon Anfang August hatte das Blatt von dem Interesse der Hoffenheimer an dem Assistenten von Julian Nagelsmann berichtet.

Zwischen 2016 und Anfang 2018 spielte der 36-Jährige für die Kraichgauer, ehe es ihn zurück zu seinem Jugendverein FC Bayern zog. 50 Pflichtspieleinsätze mit 18 Toren und acht Vorlagen stehen aus dieser Zeit in seiner Vita. Dem Verein soll er nach wie vor freundschaftlich verbunden sein und auch gute Kontakte zur TSG pflegen.

Völler berichtet von Interesse aus der Bundesliga

DFB-Sportdirektor Rudi Völler wollte sich zur angeblichen Anfrage Hoffenheims nicht äußern.

"Ich bin mit Sandro immer im Austausch, wir saßen zuletzt auch bei der Nationalmannschaft zusammen und sprachen über seine Zukunft. Mir ist bewusst, dass es viele Vereine gibt, die an ihm interessiert sind und es immer wieder mal die eine oder andere Anfrage gibt", sagte er der "Bild". "Aber Sandro fühlt sich bei uns sehr wohl und geht in seiner Rolle auf. Die Konstellation mit Julian, Benjamin und ihm in unserem Trainer-Team ist ideal, weshalb es von unserer Seite überhaupt keinen Anlass gibt, etwas daran zu verändern – mindestens bis zur WM 2026."

Wagner gilt als einer der Erfolgsfaktoren beim DFB-Aufschwung und auch unter den Spielern als beliebt.