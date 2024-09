Matthäus lässt mit Kompany-Lob aufhorchen

IMAGO/Revierfoto

Sieht "Spielfreude" beim FC Bayern: Lothar Matthäus

Vincent Kompany ist beim FC Bayern der Saisonstart bestens geglückt: Nach dem 6:1 (4:0) bei Aufsteiger Holstein Kiel schwärmte auch Rekordnationalspieler Lothar Matthäus über die Arbeit des Belgiers in München - und verschickte zugleich einen Gruß an dessen Vorgänger Thomas Tuchel.

Lothar Matthäus sieht den FC Bayern unter Cheftrainer Vincent Kompany auf dem richtigen Weg. Schon jetzt seien Unterschiede zur Amtszeit von Thomas Tuchel zu erkennen, dessen Vertrag im Sommer vorzeitig aufgelöst wurde.

"Er hat den Kontakt zu den Spielern, den ich anderthalb Jahre vermisst habe", ließ der TV-Experte bei "Sky" nach dem Top-Spiel am Samstagabend mit einem Lob an Kompany aufhorchen: "Es ist ein anderer Trainer, der jetzt schon versteht, wie man Bayern München zu händeln hat. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Deswegen glaube ich dieses Jahr an den FC Bayern."

Matthäus erkennt "Spielfreude" beim FC Bayern

Thomas Tuchel war im März 2023 als Nachfolger von Julian Nagelsmann installiert worden, zu diesem Zeitpunkt waren noch drei Titelgewinne möglich. Am Ende holte Tuchel mit den Bayern lediglich die Meisterschaft, und die nur dank des Patzers des BVB am letzten Spieltag.

In der ersten kompletten Saison unter dem 51-Jährigen blieben die Münchner erstmals seit 2012 gänzlich ohne Titel. Schon im Februar entschied sich der Klub, die Zusammenarbeit zum Saisonende wieder zu beenden.

Matthäus hob derweil hervor, dass die Mannschaft schon nach wenigen Monaten unter Kompany sehr eingespielt wirkt. "Dass man am Anfang Spiele braucht, um sich aneinander zu gewöhnen, neue Spieler zu integrieren und den Trainer zu verstehen, ist völlig normal. Man hat in der ersten Halbzeit - auch, wenn die Kieler ihren Beitrag dazu geleistet haben - Spielfreude gesehen. Darauf lässt sich aufbauen", so der 63-Jährige. "In der Champions League wartet auch nicht direkt der Kracher. (Dinamo Zagreb, d.Red.) Dann muss der nächste Schritt gemacht werden."