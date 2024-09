Das hat Marco Reus "sehr, sehr überrascht"

IMAGO/Joe Puetz

Wechselte nach seinem BVB-Aus in die USA: Marco Reus

Nach der vergangenen Saison trennten sich nach mehr als einem Jahrzehnt die Wege von Marco Reus und Borussia Dortmund. In seiner neuen Wahlheimat USA ist die BVB-Vereinsikone gut angekommen - von wenigen Ausnahmen abgesehen.

"Die Liga ist jedenfalls etwas anders mit allem Drum und Dran: Egal, ob es die Regeln sind, ob es die Auswärtsspiele sind oder die Uhrzeiten", gab Reus, der nun für LA Galaxy die Fußballschuhe schnürt, im "kicker" zu Protokoll.

Bei der Auswärtsreise nach St. Louis, wo sein neuer Klub eine 1:2-Niederlage hinnehmen musste, habe er um 11 Uhr morgens Pasta gegessen, schilderte Reus. "Das hatte ich nie zuvor in meinem Leben gemacht. Daran muss man sich erst mal gewöhnen, und dafür braucht man auch ein bisschen Zeit." Insgesamt fühle er sich in Los Angeles aber "wirklich gut und entspannt" und sei "superhappy", erklärte der langjährige BVB-Profi. "Die Stadt ist mega-schön. Die Leute im Klub sind sehr nett und haben mich sehr gut aufgenommen. Es macht mir unheimlich viel Spaß, hier zu spielen."

Sportlich ist Reus bei LA Galaxy auch schon mittendrin. Beim dramatischen 4:2 gegen Stadtrivale Los Angeles FC spielte er erstmals durch. Dass Galaxy einen 0:2-Rückstand aufholte und die Partie noch gewann war auch Reus zu verdanken, der den vierten Treffer seiner Farben durch Riqui Puig (86.) vorbereitete.

"Die erste Halbzeit war nicht gut von uns. In der zweiten waren wir aggressiver und besser im Spiel. Da hat man die Qualität der Zusammenarbeit von Riqui und mir gesehen", blickt Reus auf die Leistung im LA-Derby. "Dass es dann noch so fruchtet und sich seine Klasse durchsetzt, war ganz wichtig – ein wirklich wichtiger Sieg für die Mannschaft und den ganzen Verein gegen den Rivalen. Das gibt uns viel Selbstvertrauen."

BVB-Ikone Marco Reus lobt die Galaxy-Fans

"Sehr, sehr überrascht" zeigte sich der 35-Jährige vom Support auf den Rängen im mit gut 25.000 Zuschauern ausverkauften Dignity Health Sports Park, der Heimspielstätte von LA Galaxy. "Die Fans sind sehr mitgegangen. Das hat natürlich echt viel Spaß gemacht. Und die Fans brauchen wir auch in den Play-offs, weil wir Großes erreichen wollen. Wir hoffen, dass in den nächsten Spielen wieder so viele Zuschauer kommen und uns genauso unterstützen."

Galaxy führt nach dem Sieg die Tabelle der Western Conference in der MLS mit sieben Punkten Vorsprung vor dem Los Angeles FC an. Der Lokalrivale hat allerdings zwei Partien weniger bestritten als Reus und Co.