Klub-Ikone warnt den VfB Stuttgart: "Das Eis ist sehr dünn"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Droht dem VfB Stuttgart der Absturz nach dem Höhenflug?

Vereinsikone Krassimir Balakov sieht nach der sensationell erfolgreichen Spielzeit 2023/2024 noch keine große Absturzgefahr beim VfB Stuttgart, mahnt aber vollen Fokus auf die sportlichen Aufgaben an.

"Letztes Jahr war einfach eine gute Saison. Es ist verdammt schwer, das in dieser Saison zu wiederholen. Die brauchen jetzt noch ein paar Spiele in der Bundesliga, um in den Rhythmus zu kommen", sagte Balakov in einem Interview mit "wettbasis.com".

Die Schwaben hatten erst am vergangenen Wochenende mit dem 3:1-Erfolg bei Borussia Mönchengladbach ihren ersten Bundesligasieg der laufenden Spielzeit eingefahren. Zuvor gab es ein Unentschieden sowie eine Niederlage. Aktuell rangiert der Vizemeister auf Platz zehn.

Andere Teams wüssten jetzt, dass der VfB Stuttgart stark sei "und die kommen auch mit einer anderen Einstellung", sagte Balakov. "Jedes Spiel muss man 100 Prozent aus sich herausholen, um zu gewinnen. Das ist einfach so." Der VfB werde im Saisonverlauf zwar "wieder auf die Positionen kommen, wo sie hinwollen", prophezeite Balakov. Aber: "Das Eis ist sehr dünn, und das wissen sie auch."

Dem 58-Jährigen zufolge müssen die Schwaben nach dem Abgang von Torjäger Serhou Guirassy zu Borussia Dortmund nun mit mannschaftlicher Geschlossenheit überzeugen. "Natürlich hatten sie einen Spieler vorne, der viele Tore gemacht hat, aber es war insgesamt eine außergewöhnliche Mannschaftsleistung. Die muss jetzt dieses Jahr auch wieder kommen", so der bulgarische Ex-Profi.

VfB Stuttgart braucht auch "ein bisschen Glück"

Im heutigen Fußball seien ein, zwei gute Spieler für den Teamerfolg nicht mehr ausreichend, betonte Balakov. "Da muss die ganze Mannschaft organisiert sein und Gas geben, dass der Erfolg kommt."

Nächster großer Prüfstein für den VfB Stuttgart ist Titelverteidiger Real Madrid in der Champions League.

"Gegen Real kann jeder verlieren, daher kann man nur gewinnen. Sie müssen mit Selbstvertrauen auf den Platz gehen und was am Ende rauskommt, werden wir sehen", sagte der frühere Spielmacher.

In der neu gestalteten Ligaphase der Königsklasse habe der VfB "die Chance aufs Weiterkommen, wenn sie mitspielen können und auch ein bisschen Glück haben", so Balakov.