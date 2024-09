Pressestimmen: "Dortmund spielt jetzt wie Real Madrid"

IMAGO/kolbert-press/Ant Palmer

Der BVB ist mit einem klaren Sieg in die Champions League gestartet

Mit reichlich Anlauf hat Borussia Dortmund am Mittwochabend die erste Hürde in der neuen Champions League gemeistert. Obwohl die Tore gegen den den FC Brügge erst spät fielen: Für das 3:0 gegen den Underdog erntet der BVB viel Lob. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

ntv: "Borussia Dortmund spielt jetzt wie Superklub Real Madrid. Im ersten Spiel der neuen Champions League spielt Vorjahresfinalist Borussia Dortmund in Brügge seine ganze Erfahrung aus. Das 3:0 (0:0) fällt ein wenig zu hoch aus. Der BVB kann sich dabei auf einen verlassen, der in diesem Sommer hart dafür gearbeitet hat."

Bild: "Erst lange Grütze, dann treffen Gittens und Guirassy. 18 geile BVB-Minuten!"

kicker: "Joker Gittens bringt BVB in Brügge spät auf die Siegerstraße. Mit einiger Mühe kam Borussia Dortmund zu einem erst in der Schlussphase zustande gekommenen 3:0 beim Club Brügge. Vor allem kurz nach der Pause hatte der BVB in Belgien einige Probleme."

Süddeutsche Zeitung: "Jamie Gittens hat Borussia Dortmund vor einem Fehlstart in die neue Saison der Champions League bewahrt. Vor allem dank der Tore des 20-Jährigen (76. und 86. Minute) gelang dem BVB beim belgischen Meister FC Brügge ein 3:0 (0:0)."

Spiegel Online: "Gittens erlöst Borussia Dortmund in Brügge. Der Gegner hatte die Chancen, der BVB machte die Tore: Beim FC Brügge ist Borussia Dortmund der Auftakt gelungen. Trainer Nuri Şahin hatte eine glückliche Hand beim Einwechseln."

Ruhr Nachrichten: "Borussia Dortmund startet ergebnistechnisch perfekt in die neue Champions-League-Saison. Der BVB gewinnt 3:0 bei Club Brügge. Doch die Borussen blieben spielerisch vieles schuldig und beanspruchen bei zwei Mehrfach-Chancen der Belgier das Glück."

Belgien

Het Nieuwsblad: "Gut gespielt, trotzdem verloren. Brügge geht in schmerzhafter Schlussphase zu Boden."

De Standaard: "Brügge bekommt eine teure Lehrstunde in Sachen Effizienz von Dortmund und startet mit einer Niederlage in die Champions League."

Het Laatste Nieuws: "Starkes Brügge vergibt seine Chancen und kassiert am Ende dreifach gegen ein abgeklärtes Dortmund."

Österreich

Krone: "Borussia Dortmund und Brügge vergaben jeweils einige Chancen, um dem Match früh eine Richtung zu geben. Bei einem Sabitzer-Freistoß fehlten in der 54. Minute nur Zentimeter. Am Ende entschieden zwei Treffer des in der zweiten Hälfte eingewechselten Jamie Gittens."

Spanien

Mundo Deportivo: "Vize-Sieger Borussia Dortmund verdrischt Brügge. Obwohl das belgische Teams seine Chancen hat, entscheiden Nuri Sahins Männer das Spiel mit einem Doppelpack von Gittens und einem Elfmeter von Guirassy."

Marca: "Borussia Dortmund braucht zwei späte Tore von den Jokern Jamie Gittens und Serhou Guirassy und einen Elfmeter in der Nachspielzeit für einen 3:0-Sieg in Brügge."