Alonso hofft auf Wirtz-Gala gegen den FC Bayern

Xabi Alonso will mit Bayer Leverkusen abermals den FC Bayern ärgern

Bayer Leverkusen reist erstmals als deutscher Meister zum FC Bayern. Cheftrainer Xabi Alonso hofft, dass Shootingstar Florian Wirtz im Bundesliga-Topspiel seine beste Form abruft. Der Blick richtet sich aber auch auf die eigene Defensive, die sich zuletzt anfällig präsentierte.

"Wir brauchen morgen den besten Flo", sagte Alonso auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) über Wirtz: "Aber ich sage immer: Wir müssen Flo helfen, er kann nicht allein spielen, wir brauchen die ganze Mannschaft, damit er scheint."

Wirtz erzielte in dieser Bundesliga-Saison bereits vier Tore in vier Spielen. Wettbewerbsübergreifend steht der 21-Jährige bei sechs Treffern in sieben Einsätzen - eine beeindruckende Bilanz für einen offensiven Mittelfeldspieler.

Bayer Leverkusen will gegen den FC Bayern nicht zu "soft" spielen

Während die Offensive große Gefahr ausstrahlt, bereitet die eigene Defensive Bayer Leverkusen noch Sorgen. Neun Gegentore nach den ersten vier Bundesliga-Spieltagen entsprechen nicht dem eigenen Anspruch.

"Wenn wir zu soft in die Duelle gehen, wenn die Abstände zwischen den Spielern zu groß sind, ist es sehr hart, in der Allianz Arena zu spielen", warnte Alonso sein Team. Nach dem jüngsten 4:3-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg habe er "den Spielern noch mal gezeigt, was unsere Standards sind. Wir wollen konstant sein und das Niveau halten".

Bayer Leverkusen rangiert mit neun Punkten derzeit einen Platz hinter Spitzenreiter FC Bayern (zwölf Zähler).

Alonso lobt FC Bayern und Kompany

"Wir sehen einen sehr guten Auftakt. Sie spielen mit großer Energie, mit guten Ideen. Der Einfluss von Vincent [Trainer Kompany, Anm.d.Red.] war sehr gut bis jetzt", lobte der Spanier den Rivalen aus dem Süden Deutschlands.

Die jüngere Bilanz spricht für die Werkself. Bayer Leverkusen konnte zwei der letzten drei Duelle mit dem FC Bayern gewinnen (bei einem Unentschieden).