Bayern interessiert? Hertha will mit Top-Talent verlängern

IMAGO/O.Behrendt

Boris Lum schrieb bei Hertha BSC Geschichte

Boris Lum hat bei der Heim-Blamage von Hertha BSC gegen den SV Elversberg (1:4) jüngst sein Profidebüt gefeiert. Beim Berliner Hauptstadtklub weiß man um die große Entwicklungschance beim Eigengewächs, sodass nun erste Pläne über einen neuen Vertrag geschmiedet werden.

Fußball-Zweitligist Hertha BSC will Top-Talent Boris Lum mit einem neuen Arbeitspapier belohnen - und damit womöglich auch die nationale wie internationale Konkurrenz abschrecken. Das berichtet "Bild".

Bislang besitzt der 16-Jährige an der Spree noch einen Fördervertrag mit einer Laufzeit bis 2026, zudem besteht die Option auf ein weiteres Jahr als Profi bis 2027. Festgeschrieben ist außerdem eine Ausstiegsklausel, die bei fünf Millionen Euro liegen soll. Dieses Vertragsmodell soll "bald angepasst und aufgemotzt" werden, heißt es beim Boulevardblatt.

Längst stehen zahlreiche Klubs aus dem In- und Ausland Schlange. Angeblich haben sowohl der FC Bayern und Bayer Leverkusen die Entwicklung des Mittelfeldspielers fest im Blick, als auch der FC Barcelona, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam und Red Bull Salzburg. Bei den Spurs soll er sogar schon dreimal auf Einladung vor Ort gewesen sein, um sich Heimspiele des Premier-League-Schwergewichts anzugucken und einen Blick auf die Akademie zu werfen.

Fiél erhofft sich Schub für Hertha BSC

Gegen Elversberg war Lum zum jüngsten Hertha-Profi aller Zeiten avanciert. Mit 16 Jahren, 11 Monaten und 27 Tagen löste er den bisherigen Rekordhalter Shervin Radjabali-Fardi (17 Jahre, 2 Monate) ab, der im Juli 2008 für den Hauptstadtklub debütiert hatte.

Berlins Cheftrainer Christian Fiél lobte die Entwicklung des Youngsters zuletzt öffentlich. "Er ist ein quirliger, hochtalentierter Junge, der gut in die Zwischenräume geht und immer eine Lösung hat. Er macht sich nicht zu viele Gedanken. Ich hoffe, dass wir noch viel von ihm sehen werden", so der 44-Jährige, der schon nach den ersten Trainingseinheiten begeistert war.

In der laufenden Saison war der zentrale Mittelfeldspieler überwiegend in der zweiten Mannschaft von Hertha BSC eingesetzt worden. In der Regionalliga Nordost kommt er auf neun Einsätze.