Bosse von RB Leipzig erhöhen Druck auf Marco Rose

IMAGO/Roger Petzsche

Marco Rose soll mit RB Leipzig um Titel spielen

Obwohl RB Leipzig in der Bundesliga noch ungeschlagen ist, suggeriert ein aktueller Medienbericht wachsende Unruhe im Verein. Auch der Druck auf Trainer Marco Rose wächst angeblich.

Indiz: Laut "Sport Bild" haben die Leipziger Sport-Bosse Marcel Schäfer und Rouven Schröder beschlossen, näher an die Mannschaft zu rücken und die Arbeit auf dem Trainingsplatz - Roses ureigenen Tätigkeitsbereich also - genauer unter die Lupe zu nehmen.

Hinter den Kulissen soll es bei RB brodeln, heißt es, es herrsche "Alarmbereitschaft". Denn: RB Leipzig ist in der Liga zwar ungeschlagener Tabellendritter und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern.

Vor dem 4:0-Befreiungsschlag gegen den FC Augsburg am Wochenende gab es mit zwei torlosen Remis gegen Union Berlin und den FC St. Pauli aber gleich zwei überraschende Rückschläge in Folge - eine Mini-Negativserie, die prompt für "Unzufriedenheit" in der Kabine gesorgt haben soll.

Auch Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff kritisierte via "kicker", die Nullnummern seien für den Anspruch von RB Leipzig "viel zu wenig" gewesen.

Zudem stimmten auch die Leistungen bei den vorangegangenen Siegen gegen den VfL Bochum (1:0) und Bayer Leverkusen (3:2) nur phasenweise. Hinzu kommt der Fehlstart in der Champions League mit der 1:2-Pleite bei Atlético Madrid.

Angeblich wachsen bei der Klub-Führung die Sorgen, das Ziel, in allen Wettbewerben um Titel mitzuspielen, könne in dieser Saison verfehlt werden.

RB Leipzig: Ansprache von Marco Rose enthüllt

In der Bundesliga sei RB Leipzig in den letzten Jahren nie dagewesen, "wenn die Lücke aufging. Ich habe das schon oft gesagt, dass nicht nur an 17 Spieltagen hundert Prozent Mentalität, Konzentration und Konstanz da sein müssen, sondern an 34 Spieltagen", sagte Mintzlaff.

Rose ist sich der Brisanz der Lage anscheinend durchaus bewusst. In einer längeren Ansprache soll der 48 Jahre alte Übungsleiter seine Mannschaft unlängst auf maximalen Erfolg in den kommenden Wochen eingeschworen haben.

Taktische Disziplin sowie das absolute Engagement jedes einzelnen Profis seien dafür nötig, lautete dabei dem Bericht zufolge das Credo des früheren BVB- und Gladbach-Trainers.