Weitere Top-Klubs heiß auf Bayern-Juwel Wanner

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Paul Wanner vom FC Bayern ist heiß begehrt

Das derzeit vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim verliehene Mittelfeld-Juwel Paul Wanner sorgt in der Bundesliga für Furore. Kein Wunder, dass die Liste der angeblich interessierten Top-Klubs immer länger wird.

Dem Portal "CaughtOffside" zufolge sollen auch der FC Arsenal, der FC Liverpool und Manchester City aus der englischen Premier League die Fühler nach Wanner ausstrecken.

Besonders intensiv sollen sich die Gunners mit dem 18-Jährigen beschäftigen. Unter Teammanager Mikel Arteta nahm der zuvor lange strauchelnde Klub in den letzten Jahre eine beeindruckende Entwicklung. Ein Indiz: der 2:0-Sieg in der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Dienstag.

Neben den drei Schwergewichten von der Insel soll auch Real Madrid ein Auge auf Wanner geworfen haben. Das berichtete zuletzt Transfer-Experte Ekrem Konur. Bei den Königlichen beobachte man die Entwicklung des Zehners mit großem Interesse, schrieb der türkische Journalist bei X.

Der FC Bayern hatte Wanner im Sommer an Heidenheim verliehen, damit er dort Spielpraxis sammelt. In sieben Einsätzen steht er bislang bei vier Toren und zwei Vorlagen für die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt. Schon in der letzten Saison hatte Wanner die Leihe zum Zweitligisten SV Elversberg genutzt, um auf sich aufmerksam zu machen.

FC Bayern: Wie ist der langfristige Plan mit Paul Wanner?

An der Säbener Straße muss allerdings langsam ein langfristiger Plan mit dem Top-Talent her. Denn für Wanner ergibt eine Rückkehr zum FC Bayern erst dann Sinn, wenn er auch genügend Spielpraxis erhält.

"Sonst wäre ich wieder an dem Punkt, an dem ich schon mal war", sagte er jüngst dem "kicker". "Es macht nur Sinn, wenn ich zur engeren Auswahl gehöre."

Mit Sportdirektor Christoph Freund steht er immerhin regelmäßig in Kontakt. "Das machen die Bayern schon gut. Ich merke: Meine Entwicklung ist ihnen wichtig", betonte Wanner.