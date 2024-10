Schalke 04 kassiert Absage von Trainer-Kandidat

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Sergen Yalcin wurde vom FC Schalke 04 kontaktiert

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat auf der Suche nach einem neuen Cheftrainer einen Korb kassiert. Das bestätigte einer der Kandidaten nun selbst.

Sergen Yalcin wird nicht neuer Trainer beim FC Schalke 04, zugleich bestätigte er eine Kontaktaufnahme des kriselnden Zweitligisten.

"Sie haben ein Angebot gemacht, aber ich denke im Moment nicht an einen neuen Trainerjob", sagte der türkische Coach am Mittwochabend beim Sender "Kafa TV", zitiert via "transfermarkt.de".

Der 51-Jährige war in den vergangenen Tagen mit einem Job in Gelsenkirchen in Verbindung gebracht worden. Nach Angaben des türkischen Journalisten Ersin Duzen spiele Sergen Yalcin in den Überlegungen der Schalker Kaderplaner eine Rolle, hieß es zuletzt. Eine interessante Verbindung zu Schalke: Aus dem aktuellen S04-Kader kennt der Trainer den Kapitän Kenan Karaman, mit dem er bereits in Istanbul zusammenarbeitete.

Yalcin beerbte BVB-Trainer Sahin bei Antalyaspor

Sergen Yalcin hat in der türkischen SüperLig bereits mehrere Klubs betreut, war dort für Gaziantespor, Sivasspor, Kayserispor, Eskisehirspor, Konyaspor, Alanyaspor, Yeni Malatyaspor, Besiktas und Antalyaspor verantwortlich. Mit Besiktas gewann er 2021 das Double, bei Antalyaspor beerbte er im vergangenen Januar etwa Nuri Sahin, als dieser zum BVB zurückkehrte und unter Edin Terzic als Assistent anheuerte. Seit Sommer ist Yalcin vereinslos, arbeitet stattdessen als TV-Experte.

An eine neue Aufgabe als Coach denkt er laut eigener Aussage derzeit nicht nach: "Ich fühle mich hier wohl: Ich meine: der Winter ist gekommen, das Studio ist schön, unsere Kleidung ist schön, die Farben sind schön, die Gespräche sind schön."

Beim FC Schalke 04 steht am kommenden Zweitliga-Spieltag gegen Hertha BSC (Samstag, 20:30 Uhr) vorerst noch Interimscoach Jakob Fimpel an der Seitenlinie. In der anschließenden Länderspielpause soll dann ein neuer hauptverantwortlicher Trainer präsentiert werden.