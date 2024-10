Neuer Bundesliga-Klub-Chef laut Hamann so gut wie sicher

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Dietmar Hamann hat eine klare Vorstellung, wer nächster Sport-Chef bei der TSG 1899 Hoffenheim wird

Die TSG 1899 Hoffenheim steht vor dem großen Personalumbau. Nachdem im Sommer Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen gehen musste, ist auch die Zukunft von Trainer Pellegrino Matarazzo weiter ungewiss. Für Rosen steht der Nachfolger nun wohl fest, ist sich Dietmar Hamann sicher.

Vier Niederlagen in Folge - momentan kriselt es kräftig in Hoffenheim. In wie weit die sportlichen Fehlleistungen mit dem Aus von Sport-Geschäftsführer Alexander Rosen im Sommer zusammenhängen, kann nicht sicher geklärt werden. Die Entscheidung sorgte aber vor allem bei den Fans für Wirbel.

Jetzt steht wohl der Rosen-Nachfolger fest, glaubt Dietmar Hamann. "Ich würde sagen, dass ich zu 95 Prozent sicher bin, dass er nach dem Wochenende, wenn Länderspielpause ist, zu Hoffenheim geht", sagte der TV-Experte bei "Sky".

TSG 1899 Hoffenheim: Graz-Manager klarer Favorit auf Rosen-Nachfolge

Er - das ist in diesem Fall Andreas Schicker. Der 38-Jährige arbeitet aktuell beim Champions-League-Teilnehmer Sturm Graz in Österreich. Zuletzt bestätigte Schicker bei "Canal+" Kontakte mit der Vereinsführung der TSG: "Es hat jetzt nach der Transferzeit wieder Kontakt gegeben. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert."

Für Hamann ist dieses Statement nur in einer Weise zu interpretieren: "Er wollte es nicht dementieren. Ich habe es so herausgehört, dass es passieren wird", hielt der ehemalige Bayern-Profi fest.

Schicker hat in Graz noch einen Vertrag bis 2026 - durchaus möglich also, dass auf Hoffenheim noch Folgekosten zukommen, sollte man den Manager jetzt verpflichten.

Sportlich geht es für die TSG jetzt vor allem darum, den aktuellen Negativ-Lauf zu beenden. Die nächsten Chancen gibt es in der Europa League gegen Dynamo Kiew (am heutigen Donnerstagabend ab 18:10 Uhr auf RTL+, Anstoß ist um 18:45 Uhr) und am Sonntagabend in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Die Aufgaben könnten für das Team von Matarazzo also kaum größer sein.