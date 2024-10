Marmoush unverkäuflich? Krösche reagiert

IMAGO/Yagiz Gurtug

Omar Marmoush sorgt im Trikot von Eintracht Frankfurt für Furore

Im Sommer 2024 wurde unter anderem dem FC Liverpool nachgesagt, ein Auge auf Omar Marmoush von Eintracht Frankfurt geworfen zu haben. Auffallend waren damals vor allem die enormen Ablösesummen, die durch die Medien geisterten. Marmoush blieb allerdings letztlich bei den Hessen - und dürfte seinen Marktwert noch einmal mächtig in die Höhe geschraubt haben. SGE-Sportchef Markus Krösche hat nun angedeutet, dass ein Abgang des Ägypters kein völliges Tabuthema ist.

Acht Pflichtspiele, sieben Tore, fünf Vorlagen: so lautet die Bilanz des beeindruckenden Saisonstarts, den Omar Marmoush bei Eintracht Frankfurt hingelegt hat. Dass diese Ausbeute den 25-Jährigen noch einmal nachhaltig ins Visier der Konkurrenz spült, wundert nicht. Nun hat sich Sportvorstand Markus Krösche zu einem Bericht geäußert, Marmoush sei "unverkäuflich".

"Letztendlich ist es so, dass Omar sich ganz klar zu uns bekannt hat. Er hat im letzten Jahr eine sehr gute Entwicklung genommen und jetzt auch nochmal einen großen Schritt gemacht. Er hat noch sehr viel Potenzial sich weiterzuentwickeln", erklärte Krösche bei RTL im Vorfeld der Europa-League-Partie der SGE gegen Besiktas (3:1), bei dem auch Marmoush traf, am Donnerstagabend.

Eintracht Frankfurt will "eigentlich nicht so viele Leistungsträger verlieren"

"Wir wollen eigentlich nicht so viele Leistungsträger verlieren. Wir haben Pacho an PSG verloren und das wird auch immer mal passieren, aber wir wollen die Mannschaft zusammenhalten", führte Krösche weiter aus, schob dann jedoch nach: "Unverkäuflich ist bei Eintracht Frankfurt grundsätzlich kein Spieler, das muss man ehrlicherweise sagen." Worte, die ausdrücklich nicht einmal ausschließen, dass Marmoush dem Main schon im Winter den Rücken kehren könnte, sollte ein unwiderstehliches Angebot ins Haus flattern.

Die "Bild" hatte zuvor berichtet, dass der Offensivstar, dessen Vertrag erst 2027 endet, intern als "unverkäuflich" deklariert wurde. Mindestens bis Saisonende solle der Nationalspieler bleiben, so die Zeitung.

Trainer Dino Toppmöller dürfte letzteres Szenario klar bevorzugen. Nach der überzeugenden Vorstellung am Donnerstag hob Toppmöller seinen Schützling noch einmal hervor: "Über ihn rede ich nach jedem Spiel. Das ist natürlich auch schön und auch gut so. Er gibt uns unheimlich viel. Er holt den Elfmeter durch ein gutes Dribbling selbst raus und schießt dann ein Tor. Er hatte in der ersten Halbzeit viele gute Offensivaktionen."