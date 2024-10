So lange fehlt Jamal Musiala dem FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jamal Musiala fehlt dem FC Bayern vorerst

Der FC Bayern muss im Bundesliga-Topspiel gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag (17:30 Uhr) definitiv ohne Jamal Musiala auskommen - so weit, so schlecht aus Münchner Sicht. Aber wie geht es darüber hinaus beim 21 Jahre alten Offensivspieler weiter?

Die Münchner selbst nannten in ihrem knapp gehaltenen Statement zu Musialas Hüftgelenksbeschwerden am Freitag keine genaue Ausfallzeit.

"Bild" berichtet jedoch, es handele sich bei der Pause lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme. Es liege keine Muskelverletzung bei Musiala vor, so dass dieser dem FC Bayern nach der Länderspielpause wieder zur Verfügung stehen soll.

Klar ist bereits, dass der gebürtige Stuttgarter die Nations-League-Duelle gegen Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober (LIVE bei RTL und auf RTL+) sowie drei Tage später gegen die Niederlande verpassen wird.

Bundestrainer Julian Nagelsmann nominierte mit Jamie Leweling vom VfB Stuttgart einen Debütanten nach. Der 23-Jährige lief bereits für die deutsche U19, U20 und U21 auf. Leweling hat sich in der neuen Saison mit starken Leistungen einen Stammplatz auf der linken Außenbahn des VfB erkämpft und DFB-Kollege Chris Führich auf die Bank verdrängt. Der schnelle Offensivmann kann aber auch auf der rechten Seite eingesetzt werden.

FC Bayern in der CL zunächst ohne Jamal Musiala

Vor der Saison war der ehemalige Leihspieler von Union Berlin fest vom VfB Stuttgart verpflichtet worden. In der laufenden Saison verbuchte Leweling in neun Pflichtspieleinsätzen einen Treffer und zwei Assists.

"Er bringt ein Profil mit, das spannend ist für jeden Trainer. Das sind die Infos, die ich auch weitergegeben habe, als ich gefragt wurde", sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß. Leweling habe sich "sukzessive weiterentwickelt. Er hat in der jüngsten Vergangenheit richtig gute Spiele gemacht. Tore gemacht, gut verteidigt."

Der Stuttgart spiele "eine "große Rolle" in Nagelsmanns Überlegungen, berichtete Hoeneß. "Anscheinend ist sie so groß, dass er jetzt der erste Nachrücker ist. Das ist schon sensationell. Für ihn. Für uns alle."

Musiala hatte indes bereits bei der 0:1-Niederlage des FC Bayern in der Champions League am Mittwoch bei Aston Villa nicht in der Startelf gestanden. Trainer Vincent Kompany setzte ihn nur als Joker ein.