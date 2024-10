Neururer attackiert FC Bayern: "Fußballerisch dramatisch"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lange Gesichter beim FC Bayern

Schon zum dritten Mal in Folge trotz drückender Überlegenheit nicht gewonnen zu haben, nagt am FC Bayern. Zwar versprühen die Protagonisten nach außen hin weiter Optimismus und verweisen auf die eigene Dominanz, doch dürfte jedem Beteiligten bewusst sein, dass für den Traum vom Triple bessere Ergebnisse her müssen. Auch Kultcoach Peter Neururer erkennt beim Rekordmeister Luft nach oben.

3:3 bei Eintracht Frankfurt, Ausgleich in letzter Sekunde - mit dem Resultat konnte beim FC Bayern am Sonntagabend niemand zufrieden sein. Obwohl die Gäste klar spielbestimmend waren, sprang am Main kein Dreier heraus.

"Das Zustandekommen war schon mehr als eigenartig", kommentierte Trainer-Ikone Peter Neururer das spektakuläre Match in seiner "Wettfreunde"-Kolumne.

Über den späten Tiefschlaf der Elf von Vincent Kompany kam der 69-Jährige kaum hinweg. "Fußballerisch dramatisch" sei der Blackout der Bayern gewesen.

"Was ist das für ein Abwehrverhalten?", fragte Neururer sichtlich irritiert. "Ausgekontert zu werden in der Nachspielzeit - das dürfte einer Mannschaft mit der Qualität von Bayern München nicht passieren."

Neururer warnt FC Bayern vor Krise

Fakt ist: Noch ist der FC Bayern Tabellenerster in der Bundesliga, RB Leipzig hat nach Punkten allerdings zum Rekordmeister aufgeschlossen. Droht an der Säbener Straße neue Unruhe?

"Jetzt kommen Gegner wie der VfB Stuttgart oder der FC Barcelona in der Champions League. Da könnte sich möglicherweise eine Krise anbahnen", warnte Neururer. "Es sei denn, die Bayern finden wieder in die Siegerspur. Und das traue ich ihnen durchaus zu."

In den ersten Pflichtspielen waren die Münchner von Kantersieg zu Kantersieg geeilt, gegen Titelverteidiger Bayer Leverkusen endete die Serie erst kürzlich. Wenige Tage später verlor man gegen Aston Villa in der Königsklasse erstmals.

Unter Kompanys Vorgänger Thomas Tuchel war der FC Bayern 2023/2024 ohne große Trophäe geblieben, ein personeller Umbruch war die Folge. Die Mannschaft wurde dabei ebenso umgebaut wie das Trainerteam.