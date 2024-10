Ex-Talente des FC Bayern und des BVB starten durch

IMAGO/Yannis Halas

Bright Arrey-Mbi hat mit dem FC Bayern bereits die Champions League gewonnen

Viele Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: Ex-Talente des FC Bayern und des BVB, die in Kürze für den DFB im Einsatz sind.

Wenn für die deutsche U21-Nationalmannschaft am Freitag (18:00 Uhr) das nächste Spiel im Rahmen der EM-Qualifikation ansteht, dürfte Bright Arrey-Mbi wie zuletzt in der Innenverteidigung gesetzt sein. Der 21-Jährige absolvierte alle bisherigen vier Quali-Partien über die vollen 90 Minuten und ist ein Garant dafür, dass man erst zwei Gegentore kassierte. Aber auch abseits der deutschen U-Auswahl läuft es für das ehemalige Talent des FC Bayern derzeit rund.

Für den portugiesischen Erstligisten SC Braga bestritt Arrey-Mbi bereits zwölf Saisonspiele und war allein sieben Mal im Rahmen der Europa League im Einsatz.

Besonders positiv für den Deutsch-Briten, der im Sommer 2024 von Hannover 96 in den Süden Europas wechselte und seinem Ex-Klub rund 6,5 Millionen Euro in die Kassen spülte: Braga ist durchaus ansprechend gestartet und überzeugte dabei vor allem defensiv.

Zuletzt setzte es allerdings einen empfindlichen Rückschlag für Arrey-Mbi. Der Youngster flog beim 0:2 gegen Vitoria Guimaraes vom Platz und wurde für zwei Partien gesperrt. In diesen gab sich Braga nicht den Ansatz einer Blöße und siegte jeweils zu null. Nach Ende der Sperre verzichtete Carlos Carvalhal wohl auch daher erst einmal auf den Deutschen, der sich nun wieder beweisen muss.

Dass er das Zeug dazu hat, zeichnete sich früh ab. Bereits 2019 entdeckte der FC Bayern das Toptalent und lockte den Linksfuß aus dem Nachwuchs des FC Chelsea an die Säbener Straße, wo Arrey-Mbi bereits 2020/21 für den FC Bayern II in der 3. Liga gegen den Ball trat und beim 1:1 gegen Atlético Madrid in der Gruppenphase der Champions League seinen ersten und einzigen Profieinsatz für die Münchner bestritt, wodurch der CL-Titel 2020 seine Vita ziert.

Eine Leihe zum 1. FC Köln brachte wenig später nicht den erhofften Durchbruch, in Reihen von Hannover 96 untermauerte Arrey-Mbi ab 2022 dann jedoch eindrucksvoll sein Können. In der vergangenen Saison mauserte er sich zum unverzichtbaren Stammspieler der Roten und weckte so das Interesse des SC Braga.

BVB sicherte sich Rückkaufoption für Defensiv-Youngster

Für den Weg ins Ausland entschied sich Anfang 2024 ebenfalls Hendry Blank, der am Freitag auf sein Debüt in der deutschen U21-Auswahl hoffen darf. Der 20-Jährige, der wie Arrey-Mbi in der Innenverteidigung seine Stärken hat, hatte sich in der Jugend des BVB einen Namen gemacht und wurde Ende 2023 zu den Profis beordert. Obwohl er im Januar sogar sein Debüt feierte, sah Blank die besseren Chancen auf weitere Einsätze auf Top-Ebene aber wohl abseits von Dortmund und bat darum, sich RB Salzburg anschließen zu dürfen.

Der BVB stimmte zu, strich immerhin vier Millionen Euro ein und sicherte sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption.

Eine Entscheidung, die sich auf den ersten Blick als goldrichtig erweist: Blank stand schon zehnmal für RB Salzburg auf dem Rasen und wirkte auch schon in der Champions League mit.

Mit Arrey-Mbi eint den Deutsch-Ghanaer allerdings nicht nur seine Position und die Nominierung für die U21 des DFB, wie der Ex-Bayern-Youngster musste auch Blank zuletzt einen Dämpfer hinnehmen: Beim 0:5-Debakel bei Sturm Graz nahm Coach Pepijn Lijnders nach einer schwachen Vorstellung zur Halbzeit vom Rasen.