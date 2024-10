Neuer Vertrag? BVB verhandelt mit Top-Talent

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Almugera Kabar (l.) soll langfristig beim BVB bleiben

Almugera Kabar gehört bei Borussia Dortmund in dieser Saison zum erweiterten Bundesligakader. Längst gibt es beim BVB offenbar Überlegungen, das Abwehrtalent mit einem Profivertrag auszustatten.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, hat es bereits erste lose Gespräche zwischen der Chefetage der Schwarzgelben und der Spielerseite gegeben. In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen intensiviert werden.

Konkretes Ziel des Austauschs ist es offenbar, den aktuellen Fördervertrag aus dem Nachwuchsbereich in einen Profivertrag umzuwandeln. Derzeit ist der Linksverteidiger noch bis 2026 an die Dortmunder gebunden.

Beim BVB sei die Wertschätzung für den 18-Jährigen groß, heißt es im Zeitungsbericht. Und auch für Kabar sei das Gesamtpaket bei den Westfalen "reizvoll".

Aktuell sammelt das Defensivjuwel in der 3. Liga Spielpraxis bei der U23. Zudem ist er im Profikader als Backup für Ramy Bensebaini eingeplant. Sollte es in der Dortmunder Defensive zu Verletzungen kommen, könnte der Youngster schon bald auch in der Bundesliga-Mannschaft gefragt sein.

BVB hat bei Kabar die besten Karten

Mit dieser Rolle zeigte sich Kabar durchaus zufrieden. "Die 3. Liga ist sehr körperbetont, aber das steht mir auch. Man kann in dieser Liga viel lernen. Im Endeffekt geht es darum, Erfahrungen zu sammeln und Schritt für Schritt zu wachsen", wird er im Bericht zitiert.

Im vergangenen Sommer sollen bereits etliche Top-Klubs die Fühler nach dem U17-Weltmeister ausgestreckt haben. Konkret beschäftigen sich angeblich der FC Barcelona, der FC Chelsea und die AC Mailand mit Kabar. Laut "Ruhr Nachrichten" sei der BVB aber klar in der Pole Position.

Derzeit weilt Kabar mit der deutschen U19-Nationalmannschaft beim Vier-Länder-Turnier in Rumänien. Sportlich lief es dort gut für den Nachwuchs: Das DFB-Team schlug die 2024 bis dato noch unbesiegten Spanier mit 2:1 (1:1). Die Treffer erzielten der ehemalige BVB-Youngster Paris Brunner (39.) und Dortmunds Mittelfeldhoffnung Kjell Wätjen (76.).