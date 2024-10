Star des FC Bayern fängt sich Rüffel ein

IMAGO/osnapix

Michael Olise wechselte im Sommer 2024 zum FC Bayern

Sechs Tore und drei Vorlagen in neun Pflichtspielen: Neuzugang Michael Olise hat beim FC Bayern einen Start nach Maß hingelegt. Schon jetzt mutmaßen erste Stimmen, dass die Mega-Ablöse von mehr als 50 Millionen Euro jeden Cent wert ist. Bei der französischen Nationalmannschaft fing sich der 22-jährige Offensivspieler hingegen einen Rüffel von Coach Didier Deschamps ein.

Beim 4:1-Sieg der französischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Israel im Rahmen der Nations League absolvierte Michael Olise vom FC Bayern seinen dritten Einsatz für die Équipe Tricolore, zum zweiten Mal stand er in der Startelf. Nach 70 Minuten beendete Didier Deschamps den Arbeitstag seines Schützlings allerdings - ohne mit dessen Vorstellung zufrieden zu sein.

"Er hat nicht sein bestes Spiel gemacht und das weiß er. Er hat viele technische Fehler gemacht. Es gibt eine Erwartung, die einer Bestätigung bedarf", zählte Deschamps Olise nach der Partie deutlich an. "Es ist nicht so, dass er komplett von unserem Spiel abgekoppelt war. Er war anspielbar und großzügig, aber mit seinem starken linken Fuß und seiner Technik, kann er es besser machen", konkretisierte der 55-Jährige seine Kritik.

Für Olise kam am Donnerstag PSG-Senkrechtstarter Bradley Barcola ins Spiel, der seine Sache direkt besser machte. Der 22-Jährige vollendete einen Konter zum 4:1-Endtand.

Nächste Chance für Star des FC Bayern schon am Montag

Zuvor trafen Eduardo Camavinga von Real Madrid (6. Minute), Christopher Nkunku vom FC Chelsea (28. Minute) und Mattéo Guendouzi von Lazio Rom (87. Minute) für die Franzosen. Für Israel war Omri Gandelman (24. Minute) erfolgreich.

Für Olise bietet sich derweil bereits in Kürze die nächste Möglichkeit, Deschamps zu überzeugen. Am Montag (14. Oktober, 20:45 Uhr) gastiert Frankreich in Belgien. Das Hinspiel gewann man durch Tore von Randal Kolo Muani und Ousmane Dembélé mit 2:0.