Verlängert Neuer? Zwei Nachfolger im Bayern-Visier

Manuel Neuer soll erneut beim FC Bayern verlängern

Auf der Torwart-Position gab es beim FC Bayern in den letzten mehr als zehn Jahren eigentlich keine Fragezeichen. Doch auch Stammkeeper Manuel Neuer ist nicht jünger geworden, so dass sich die FCB-Bosse mittlerweile offenbar Gedanken machen über die Nachfolge. Neben dem Kronprinzessen Alexander Nübel - derzeit beim VfB Stuttgart geparkt - wurden nun weitere Kandidaten ins Spiel gebracht.

Seit Sommer 2011 trägt Manuel Neuer das Trikot des FC Bayern, wurde in dieser Zeit unter anderem elfmal Deutscher Meister, gewann sechsmal den DFB-Pokal und holte gleich zweimal die Champions League. Abgesehen von verletzungsbedingten Unterbrechungen stand Neuer in all den Jahren immer als Stammkeeper zwischen den Pfosten.

Mit 38 Jahren hat der ehemaliger Schalker allerdings mittlerweile auch ein Alter erreicht, in dem er bei den Münchnern nur noch Einjahresverträge bekommt. Neuers letzte Verlängerung datiert von Ende November 2023, das aktuelle Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus. Verlängert der Routinier erneut? Möglich! Gespräche sind geplant, das sickerte bereits durch. Nun hat "Sky" auch erfahren, wann erstmals gesprochen werden soll.

Nach Informationen des Pay-TV-Senders sollen erste konkrete Verhandlungen noch in diesem Jahr stattfinden. Eine Verlängerung sei für beide Seiten denkbar.

Finden der Klub und der Torwart zusammen, dann ist ab Sommer 2026 nach aktuellem Stand Alexander Nübel als Nachfolger vorgesehen. Dieser ist aktuell auf Leihbasis beim VfB Stuttgart "geparkt". Verlängert Neuer nicht bzw. endet die Zusammenarbeit mit dem FC Bayern Mitte 2025, dann könnte Nübel auch schon zu diesem Zeitpunkt zurückkommen, heißt es weiter bei "Sky". Demnach wäre Nübel "kostenlos" aus Stuttgart zurückholbar.

FC Bayern beobachtet zwei Keeper

Macht Neuer doch beim FCB weiter, würde sich Nübels Vertrag offenbar bis 2030 verlängern und er eben bis 2026 beim VfB bleiben. Unabhängig von den derzeitigen Gedankenspielen zu Nübel, sollen die Bayern allerdings auch zwei weitere Neuer-Nachfolgekandidaten im Blick haben.

Namentlich sind das laut "Sky" Jonas Urbig vom 1. FC Köln. Beim Zweitligisten ist der 21-Jährige Stammkeeper. Der U21-Nationalspieler wurde zuletzt auch als möglicher Kandidat für die A-Nationalelf gehandelt.

Neben Urbig soll der FC Bayern zudem die Situation von Bart Verbruggen von Brighton & Hove Albion beobachten. Dort ist der 22-jährige Niederländer noch bis 2028 gebunden.

An den Gerüchten um Alisson vom FC Liverpool, die kürzlich die Runde machten, ist laut "Sky" hingegen ganz und gar nichts dran.

So oder so: Am Ende hängt ohnehin vieles an der Entscheidung von Neuer. Macht er weiter? In einer sport.de-Umfrage glauben immerhin 41 Prozent der Abstimmenden, dass Neuer bis 2026 in München spielt, 38 Prozent gehen von einem Karriere-Ende 2025 aus. Nur 21 Prozent denken, dass Neuer sogar über 2026 hinaus weitermacht.