Wähle jetzt deine DFB-Wunschelf!

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Spiele Bundestrainer und wähle deine DFB-Wunschelf gegen die Niederlande!

Die deutsche Nationalmannschaft marschiert weiter durch die Nations League und führt die Gruppe vor dem zweiten Spiel gegen die Niederlande am Montag (20:45 Uhr) in München an. Mit welcher Elf soll Julian Nagelsmann ins Duell mit dem Nachbarn gehen? Du hast die Wahl: Stimme jetzt ab und wähle deine DFB-Wunschelf gegen Oranje.

Den ersten Teil des Länderspiel-Doppelpack hat die deutsche Nationalmannschaft am Freitag in Bosnien und Herzegowina (2:1) erfolgreich hinter sich gebracht. In Zenica zeigte die Nagelsmann-Elf über weite Strecken einen stabilen Auftritt.

Deniz Undav vom VfB Stuttgart schoss das DFB-Team per Doppelpack auf die Siegerstraße. Auch vom späten Anschlusstreffer durch Edin Dzeko ließ man sich auf deutscher Seite nicht mehr groß aus der Ruhe bringen. Letztlich hätte der Sieg in Bosnien sogar höher ausfallen müssen.

Gegen die Niederlande dürfte nun eine noch konsequentere Leistung gefragt sein. Beim 2:2 in Amsterdam hatten beide Teams im September ein Spektakel geboten. Das Rückspiel in München könnte jetzt schon eine Vorentscheidung über den Gruppensieg liefern.

Bundestrainer Julian Nagelsmann steht für das wichtige Spiel aber nur ein B-Kader zur Verfügung - etliche Stars wie Jamal Musiala, Kai Havertz oder Marc-André ter Stegen fallen aus.

Doch wer soll gegen die Niederlande spielen? Du hast die Wahl: Auf wen würdest du als Bundestrainer setzen? Wer müsste bei dir auf die Bank?

Wähle jetzt im großen sport.de-Voting deine DFB-Wunschelf für das Nations-League-Spiel gegen die Niederlande:

Das ist der deutsche Kader für den Länderspiel-Doppelpack gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) und gegen die Niederlande (14.10., 20:45 Uhr), der für das Voting zur Wahl steht:

TOR

Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim), Alexander Nübel (VfB Stuttgart), Janis Blaswich (RB Salzburg)

ABWEHR

Antonio Rüdiger (Real Madrid), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart), Joshua Kimmich (FC Bayern), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Robin Gosens (AC Florenz)

MITTELFELD

Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Pascal Groß (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Aleksandar Pavlovic (FC Bayern), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Kevin Schade (FC Brentford)

ANGRIFF

Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach), Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05), Deniz Undav (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern)