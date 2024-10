Bayer Leverkusen plant Vertragsverlängerung

IMAGO/RHR-FOTO

Amine Adli (l.) könnte bald bei Bayer Leverkusen einen neuen Vertrag unterzeichnen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen stellt einem Medienbericht zufolge die Weichen für eine Vertragsverlängerung in den eigenen Reihen.

Edel-Joker Amine Adli soll bei Double-Sieger Bayer Leverkusen bleiben, das hat "Bild" erfahren.

Demnach hat man am Rhein die Entscheidung getroffen, dass man dem 24-Jährigen demnächst eine Vertragsverlängerung anbietet. Sein aktuelles Arbeitspapier ist aber noch bis 2026 gültig, allzu großer Handlungsdruck besteht daher noch nicht.

Dem Bericht zufolge will Bayer aber trotzdem in den nächsten Monaten Nägel mit Köpfen machen, damit die Personalie sich nicht in Zukunft zu einem Problemfall entwickelt. In Leverkusen will man grundsätzlich verhindern, dass Spieler ablösefrei weiterziehen. Deshalb werden Verträge mit weit im Voraus verlängert.

Amine Adli ist Edel-Joker unter Xabi Alonso bei Bayer Leverkusen

Der 1,74 Meter große Flügelstürmer spielt seit 2021 für Bayer Leverkusen. Damals hatte der Bundesligist rund 7,5 Millionen Euro Ablöse an den französischen Erstligisten FC Toulouse gezahlt.

Seither machte der marokkanische Nationalspieler 124 Pflichtspiele für Bayer 04, darunter 80 in der Bundesliga. Wirklich zum Stamm der Werkself zählte Adli jedoch nie. In seinen ersten beiden Saisons am Rhein kam er auf 20 bzw. 19 Startelfeinsätze.

Auch unter Erfolgstrainer Xabi Alonso zeichnete sich der Angreifer eher als Joker aus. In der Double-Saison kam Amine Adli zwar auf 42 Pflichtspiele, in der ersten Elf stand er jedoch nur 23 Mal. Dennoch konnte er in 2023/24 zehn Tore und zwölf Vorlagen verzeichnen, vor allem am Pokalsieg hatte er mit neun direkten Torbeteiligungen in sechs Spielen großen Anteil.

In der neuen Saison kommt Amine Adli allerdings noch nicht wirklich in Fahrt. Ein Tor oder eine Vorlage gelang dem Linksfuß bislang noch nicht, wenngleich er schon vier Mal in einer Anfangsformation von Xabi Alonso stand.