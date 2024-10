BVB hat spezielle Guirassy-Absprache

IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Serhou Guirassy ist der Tor-Garant in Dortmund

Serhou Guirassy erzielt für die Nationalmannschaft Guineas einen lupenreinen Hattrick sowie einen Doppelpack. Am Freitagabend soll er wieder für den BVB treffen. Mit dem Nationalverband hat der BVB eine klare Absprache getroffen.

Guirassy spielt immer. Das ist eine inoffizielle Formel bei Borussia Dortmund. "Serhou wird starten", kündigte Dortmund-Trainer Nuri Sahin am Mittwoch auf der Spieltagspressekonferenz an.

Trotz der Reisestrapazen und Reisekilometer für seine Nationalmannschaft bekommt der Stürmer eine Einsatz-Garantie in der Bundesliga.

Am Dienstagabend war der 28-Jährige mit Guinea in der Afrika-Cup-Qualifikation gegen Äthiopien im Einsatz. Auch im zweiten Länderspiel gegen Äthiopien traf er doppelt. Im ersten Match hatte er den Hattrick geschnürt. Macht fünf Tore binnen drei Tagen.

Direkt zurück nach Dortmund

Für Guirassy ging es sofort nach Spielende zurück in Richtung Ruhrgebiet. Schon am Mittwochnachmittag schlug er wieder am Trainingsgelände auf und konnte die Vorbereitungen auf das kommende Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Freitag, 20.30 Uhr) aufnehmen.

Dabei hilft den Dortmundern eine direkte Absprache mit dem Verband Guineas. Die besagt, dass Guirassy nur dann zweimal über 90 Minuten spielen solle, wenn es wirklich notwendig sei. So kam es dann auch. Nach gut 60 Minuten wurde der Stürmer ausgewechselt und somit nach getaner Arbeit geschont.

Er sei froh, dass der Verband da mitgespielt habe, stellte BVB-Coach Sahin klar. "Es ist wichtig, dass wir da ein Zusammenspiel haben", so Sahin weiter.

Guirassy hatte sich wohl bei einer Länderspielreise im Frühsommer am Knie verletzt, was ihn beinahe den Wechsel nach Dortmund gekostet hätte. Der Angreifer flog durch den ersten Medizincheck, wurde dann aber im zweiten Anlauf verpflichtet und ist nach seiner überstandenen Verletzungspause der bislang wichtigste BVB-Spieler unter Sahin. In den ersten sechs Partien erzielte er bereits sechs Tore. Weitere sollen am Freitag folgen.